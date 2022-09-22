«Тинькофф» ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 58,94 (-1,27) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 59,83 (-1,04) Инвестиции, 16:09
В 2023 году материнский капитал увеличится более чем на 12% Общество, 23:10
Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым чиновник покинул Минпромторг Бизнес, 23:06
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 23:00
Разъяснения по мобилизации от Минобороны. Видео Политика, 22:46
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:36
Захарова сообщила о запросах на встречу с Лавровым от «западных грандов» Политика, 22:35
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 22:13
«Тинькофф» ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами Общество, 22:06
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
Что известно о частичной мобилизации в России Политика, 22:05
Медведев уступил игроку из третьей сотни на старте турнира во Франции Спорт, 21:56
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 21:50
Дептранс Москвы отменил мотофестиваль с 23 по 25 сентября Политика, 21:48
Дептранс заявил о падении числа улетевших за границу в день мобилизации Общество, 21:35
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

«Тинькофф» ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами

Клиенты «Тинькофф» с 12 октября смогут получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро только из банков Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Узбекистана
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Клиенты «Тинькофф» с 12 октября смогут получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро только из банков трех стран СНГ.

Отправить валютный SWIFT-перевод можно будет из всех банков Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Узбекистана. «Переводы из других стран зачисляться не будут», — сообщили в «Тинькофф».

При оформлении перевода, кроме реквизитов счета в «Тинькофф», отправителю нужно будет указать реквизиты банка-корреспондента. В Армении это Ардшинбанк и ЗАО «Юнибанк», в Азербайджане — Международный банк Азербайджана, а в Узбекистане — Народный банк Республики Узбекистан.

Клиенты «Тинькофф» пожаловались на сбой в приложении при переводе денег
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

SWIFT-перевод можно получить на счет карты «Тинькофф» в любой валюте. Однако, если валюта перевода совпадает с валютой счета, средства зачислят без конвертации, если отличаются, валюта будет конвертирована по курсу банка.

Комиссия составит 3% от суммы входящего SWIFT-перевода. Плата будет списана в валюте счета, на который перечисляются деньги. Минимальная комиссия — $200, €200, £200 или 15 тыс. руб., но не больше суммы перевода.

Исходящие SWIFT-переводы ограничены из‑за «ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов». Себе, родственникам и другим физлицам можно переводить не больше $1 млн или эквивалента этой суммы в других валютах в течение месяца.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Как в кризис сохранить голову холодной: пять простых советов
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: Jason Kempin / Getty Images for Dyson «Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете
Статьи
Pro
Какие угрозы несет Четвертая промышленная революция для человечества
Саммари
Pro
Фото: Victor J. Blue / Getty Images Ищем ложку меда в бочке дегтя: как справляться с трудной ситуацией
Статьи
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы

В начале сентября «Тинькофф» сообщил о снижении платы за обслуживание валютных счетов до 0,25% в месяц. С начала августа размер ежедневной комиссии при балансе свыше 10 тыс. условных единиц в валюте счета составлял 0,5% в месяц.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Тинькофф SWIFT
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Суд обязал «Тинькофф» вернуть ₽1,3 млн заработавшему на сбое клиенту
Финансы
«Тинькофф» оставил SWIFT-переводы только клиентам с премиальной подпиской
Финансы
«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до октября
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter