«Тинькофф» ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами
Клиенты «Тинькофф» с 12 октября смогут получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро только из банков трех стран СНГ.
Отправить валютный SWIFT-перевод можно будет из всех банков Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Узбекистана. «Переводы из других стран зачисляться не будут», — сообщили в «Тинькофф».
При оформлении перевода, кроме реквизитов счета в «Тинькофф», отправителю нужно будет указать реквизиты банка-корреспондента. В Армении это Ардшинбанк и ЗАО «Юнибанк», в Азербайджане — Международный банк Азербайджана, а в Узбекистане — Народный банк Республики Узбекистан.
SWIFT-перевод можно получить на счет карты «Тинькофф» в любой валюте. Однако, если валюта перевода совпадает с валютой счета, средства зачислят без конвертации, если отличаются, валюта будет конвертирована по курсу банка.
Комиссия составит 3% от суммы входящего SWIFT-перевода. Плата будет списана в валюте счета, на который перечисляются деньги. Минимальная комиссия — $200, €200, £200 или 15 тыс. руб., но не больше суммы перевода.
Исходящие SWIFT-переводы ограничены из‑за «ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов». Себе, родственникам и другим физлицам можно переводить не больше $1 млн или эквивалента этой суммы в других валютах в течение месяца.
В начале сентября «Тинькофф» сообщил о снижении платы за обслуживание валютных счетов до 0,25% в месяц. С начала августа размер ежедневной комиссии при балансе свыше 10 тыс. условных единиц в валюте счета составлял 0,5% в месяц.