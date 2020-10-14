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Крупные МФО столкнулись с риском блокировки своих сайтов

Сразу несколько микрофинансовых компаний получили уведомления от Роскомнадзора о внесении их интернет-страниц в реестр запрещенных. Служба ссылается на решения суда в Оренбурге, принятые в период ограничений из-за пандемии
Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупные микрофинансовые компании пожаловались на получение уведомлений от Роскомнадзора о блокировке своих ресурсов. Обращения МФО поступили в профильную организацию «МиР». Как сообщили РБК в объединении, предписания службы по надзору в сфере связи затронули как минимум четырех игроков — группу компаний «Финбридж», МФК «Займер» (входят в топ-10 по портфелю микрозаймов), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займиго». Представители компаний подтвердили наличие проблемы.

В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора фигурируют страницы ресурсов «Займера» и «Займиго», убедился РБК (информация на утро 14 октября). Банк России изучает жалобы легальных участников рынка на риски блокировок, сообщил РБК представитель регулятора. По оценкам ЦБ, на пострадавшие компании приходится около 5% портфеля рынка микрофинансирования.

С чем связаны решения Роскомнадзора

Участники рынка жалуются, что 12–13 октября получили однотипные уведомления от Роскомнадзора: в них говорится, что сайты компаний или некоторые страницы по решению суда внесены в реестр запрещенных (документы есть у РБК). МФО должны либо удалить информацию, либо быть готовыми к блокировке ресурса в течение суток после получения уведомления.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Во всех случаях Роскомнадзор ссылается на решения Центрального районного суда Оренбурга. Как следует из материалов одного из дел, весной 2020 года в суд обратился прокурор Соль-Илецкого района Оренбургской области. Он мониторил в интернете ресурсы, на которых есть информация о предоставлении займов под проценты, и обнаружил страницы, где услуги предоставляют «частные кредиторы». По версии истца, компании не имеют статуса микрофинансовых, а именно не состоят в реестре Банка России и саморегулируемой организации, как того требует закон (151-ФЗ).

Как отметили в четырех компаниях, они не участвовали в судебном процессе и о решении узнали постфактум. «Оно было принято 29 апреля без нашего участия, мы не были стороной дела. Суд принял решение о блокировке сайта за то, что мы не являемся официальным кредитором, хотя это не так — компании нашей группы состоят в реестре Банка России, поднадзорны ЦБ, выполняют законодательство. Попутно вместе с нами заблокированы еще десятки микрофинансовых компаний», — говорит гендиректор группы «Финбридж» Леонид Корнилов.

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Учредитель МФК «Займиго» Петр Голованов подтвердил существование аналогичного дела. «Сам суд был в апреле, когда в России был пик пандемии, истцом выступает прокурор, а ответчиком — Роскомнадзор, а не наша компания», — отметил он.

Уведомления Роскомнадзора касаются блокировки как отдельных страниц их сайтов, так и главных, утверждают участники рынка. Например, МФК «Займер» предписано устранить недостоверную информацию со страницы о работе онлайн-займов. Директор по правовым и корпоративным вопросам МФК «Лайм-Займ» Юрий Дергунов сообщил, что в уведомлении Роскомнадзора речь идет о «конкретной ссылке». Леонид Корнилов из «Финбридж» сказал, что в реестр запрещенных включены полностью домены брендов их группы One Click Money и Cashtoyou. По решению суда под блокировку должен попасть домен второго уровня, однако в реестре Роскомнадзора фигурирует основной домен «Займиго», пояснил Голованов.

В компаниях считают, что удалять с их сайтов нечего: на ресурсах не размещается информация, запрещенная к распространению на территории России. В этих условиях блокировка страницы может наступить в «любой момент в течение нескольких месяцев», поясняет гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

РБК направил запрос в Роскомнадзор и прокуратуру Соль-Илецкого района Оренбургской области.

Почему сайт МФО может быть заблокирован

По закону Роскомнадзор во внесудебном порядке может ограничить доступ к сайтам, которые распространяют детскую порнографию, информацию о способах изготовления наркотиков, совершении суицида или призывают к массовым беспорядкам (149-ФЗ). Если есть подозрения, что интернет-ресурс распространяет иную запрещенную информацию, решение о блокировке принимает суд. Во втором случае проверку контента может проводить прокуратура, говорит руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Как правило, нарушение выявляется в ходе так называемого мониторинга сети интернет либо в ходе проверки жалобы гражданина. В случае если проверку проводит прокуратура, то, соответственно, прокурор направляет материалы проверки в Роскомнадзор, который, в свою очередь, направляет предписание владельцу сайта. В рассматриваемом случае прокурор обращался с иском к Роскомнадзору, поскольку тот не внес интернет-сайт в черный список», — поясняет юрист. Он не исключает, что на конкретных веб-страницах микрофинансовых компаний могло не хватать необходимой информации.

Адвокат и партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян констатирует, что проблема с «прокурорскими блокировками» не новая в России. Компании периодически узнают о претензиях к содержанию своих ресурсов из решений судов. «Подобные решения могут объясняться либо эксцессом исполнителя — прокурор не разобрался в ситуации, либо это может быть результатом конкурентных войн», — допускает он.

Какие риски для МФО и заемщиков это создает

По словам собеседников РБК в микрофинансовых компаниях, попадание их ресурсов в реестр запрещенных может серьезно сказаться как на выдаче новых займов, так и на погашении старых.

  • Блокировка сервиса «Робот-Займер» обрушит выдачи в онлайне на 85%, оценивает Макаров. «Единственным способом получения их [займов] станет мобильное приложение компании. Кроме того, будет заблокирована возможность возврата займов посредством сайта компании», — добавляет он.
  • Решение Роскомнадзора может привести к тому, что клиенты не смогут зайти в личные кабинеты на сайте, предупреждает Голованов из «Займиго».
  • Заемщики, которые не смогут погасить задолженность из-за блокировки, рискуют столкнуться с порчей кредитных историй, предупреждает Дергунов. «Информация об оплате или ее отсутствии отправляется в бюро кредитных историй в автоматическом режиме по результатам каждого операционного дня», — поясняет он.
  • Риск блокировки достаточно высокий — решение суда уже вступило в силу, говорит Корнилов из «Финбридж», но надеется, что этого не произойдет. «Потенциально это проблема для миллионов заемщиков, поскольку под блокировку попали ресурсы и наших конкурентов», — заключает он.

По данным Банка России, на 1 апреля активные микрозаймы имели 5,6 млн россиян, или 7,5% трудоспособного населения страны (.pdf). Каждый четвертый заемщик кредитуется в двух и более МФО. 1,5 млн клиентов (28%) на тот момент имели задолженность одновременно по двум и более займам. По итогам второго квартала совокупный кредитный портфель микрофинансовых организаций составил 213 млрд руб. На четырех игроков, получивших предписания Роскомнадзора, приходится почти 8% этого портфеля, или 16,9 млрд руб., следует из расчетов агентства «Эксперт РА».

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Варианты решения проблемы

«Нам нужно восстановить исковую давность, стать стороной дела, поскольку мы заинтересованное лицо, владеющее доменом. После этого будем обжаловать решение суда, хотя это длинный путь, который может занять несколько месяцев», — поясняет Корнилов из «Финбридж». Такой же стратегии намерены придерживаться в МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер».

«Финбридж», «Займер» и «Займиго» также планируют обратиться в Роскомнадзор с просьбой удалить сайт своих компаний из реестра запрещенных. «Мы направили ходатайство в Роскомнадзор, предоставили информацию, что наш сайт не содержит запрещенной информации, что мы официальная организация, включенная в реестр. Попробуем пройти по процедуре исключения из реестра запрещенных сайтов», — пояснил Голованов. Пока, по его словам, компания «Займиго» рассматривает альтернативные решения для сохранения доступа заемщиков к сайту.

СРО «МиР» изучает информацию от участников рынка и намерена направить официальные обращения в Роскомнадзор, ЦБ и Верховный суд, сообщил президент организации Эльман Мехтиев. «МФО состоят в реестре ЦБ, и если у суда или прокуратуры отдельного района или даже региона есть вопросы к ЦБ или МФО, то стоило бы их задать перед тем, как выносить такие решения, даже если пока сайты компаний не заблокированы», — подчеркнул он.

Авторы
Юлия Кошкина, Анна Балашова
МФО Роскомнадзор блокировка сайта
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