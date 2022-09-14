Власти введут спецтариф для карт «Мир» при покупках с госпомощью

Единая комиссия будет установлена для сертификатов ФСС, которые привязываются к картам «Мир». Они выдаются людям, у которых есть основания получать госпомощь, например, инвалидам для покупки техники по реабилитации

Фото: Олег Яковлев / РБК

Министерство финансов предлагает установить для банков-эквайреров, которые обеспечивают прием карт в магазинах, комиссию в размере 0,5% от стоимости товара за платежи с помощью электронного сертификата на базе карт «Мир». Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минфином, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Электронный сертификат — это платежный инструмент, на который перечисляются средства из Фонда социального страхования (ФСС) гражданам, имеющим основания для получения мер господдержки в натуральной форме. Система была запущена в конце сентября 2021 года. Сертификат привязывается к карте «Мир», им можно оплатить необходимые товары, работы и услуги. В настоящий момент электронный сертификат принимается при приобретении 240 видов технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. В перспективе его можно будет использовать в организациях любого вида экономической деятельности, говорится в пояснительной записке к нормативному акту. Расходы ФСС на такие сертификаты не объявлялись. Согласно данным Казначейства на 1 августа, всего на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации из бюджета ФСС с начала года направлено 18 млрд руб., запланировано на год — 37,4 млрд руб.

Предлагаемая Минфином комиссия за такие операции должна заработать с 1 января 2023 года. В стандартах платежной системы «Мир» сказано, что ставка интерчейнджа устанавливается нормативными актами России, регулирующими приобретение отдельных видов товаров, работ и услуг с использованием электронного сертификата. В отсутствие нормативных актов комиссия не была установлена.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Обычно размер интерчейнджа устанавливает сама платежная система, и она перечисляется банком-эквайрером в адрес банка-эмитента, который выпустил карту покупателя. В случае с электронным сертификатом эта комиссия устанавливается правительством по согласованию с ЦБ и перечисляется в доход федерального бюджета, следует из соответствующего закона. В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.

РБК направил запросы в Минфин, ЦБ и НСПК.

Зачем нужно устанавливать комиссию

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«Размер торговой уступки (эквайринговой комиссии. — РБК), устанавливаемый в договоре между ‎банком-эквайрером и торгово-сервисным предприятием, учитывает ставку по межбанковскому вознаграждению, расходы банка-эквайрера на оплату услуг по обработке операций (как в пользу платежной системы, так и в пользу поставщиков процессинговых решений) и маржу банка-эквайрера. При этом не все банки могут поддержать «тонкую настройку» размера торговой уступки, учитывающей весь комплекс факторов. На практике достаточно часто применяется усредненная ставка, единая для всех платежных систем», — говорится в пояснительной записке. Там добавляется, что снижение ставки по интерчейнджу для операций, совершенных с использованием электронного сертификата, может привести к неправомерному увеличению маржинальности этих операций для банка-эквайрера.

Для сравнения в пояснительной записке приводится размер интерчейнджа, который сейчас установлен в платежной системе «Мир». Он отличается в зависимости от категории продавца. Так, за платежи в медицинских учреждениях и за образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,3%, в аптеках — 1,3%, в продуктовых и промтоварных магазинах — 1,2–2,35%, за платежи в общественном транспорте — 1%, в крупных продуктовых сетях — 0,5%. Комиссия 0,5% называется «наиболее приемлемой ставкой в рамках платежной карточной индустрии, о чем свидетельствует высокая (выше средней в целом по платежной системе) доля операций по платежным картам «Мир» в крупных торговых сетях». Для платежей по электронным сертификатам она будет установлена вне зависимости от категории товаров и услуг, подчеркивается в пояснительной записке.

Установление комиссии не должно повлиять на стоимость товаров, так как в цены на них изначально заложена торговая уступка и так как их можно оплатить и обычными картами с другими комиссиями, считает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. В целом, согласно исследованиям «Сколково», сниженная ставка межбанковской комиссии не приводит к снижению цен у торговых точек.

Также вряд ли изменится ставка эквайринга для магазина либо изменения будут несущественными, продолжает Семерикова. Это объясняется тем, что магазины принимают к оплате карты разных категорий с разными условиями комиссий. «Ставки интерчейнджа разные для разных платежных инструментов. К примеру, для премиальных карт они обычно выше, так же как и для кредитных», — говорит Семерикова.

Сейчас электронные сертификаты принимают четыре банка-эквайрера: Сбербанк, который имеет крупнейшую сеть POS-терминалов в стране, а также Альфа-банк, «Русский стандарт» и «Центр-Инвест».

По мнению Семериковой, размер доходов, которые бюджету принесет интерчейндж 0,5%, оценить пока сложно. Но часть этих средств будет покрывать издержки на выпуск новых электронных сертификатов.