Оборонный Промсвязьбанк оказался среди лидеров по убыткам из-за пандемии

Промсвязьбанк занял второе место по размеру убытков в секторе за второй квартал после Альфа-банка. В ПСБ потери называют разовым событием из-за пандемии коронавируса

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) во втором квартале оказался в тройке лидеров по размеру убытка — он составил 8,1 млрд руб., рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Представитель ПСБ подтвердил потери, не назвав их величину (кредитная организация с 2018 года не раскрывает отчетность на регулярной основе).

10 сентября Банк России с задержкой опубликовал агрегированный баланс банков из топ-30 на 1 июля. Осадчий сопоставил данные о совокупной прибыли из этого документа с показателями 29 крупнейших участников этого списка на ту же дату. Полученная разница соответствует прибыли или убытку Промсвязьбанка до налогообложения, которая учитывается в статистике ЦБ по банкам из топ-30. По итогам второго квартала список самых убыточных возглавил Альфа-банк (50,9 млрд руб.), ПСБ был на второй строчке, а на третьем месте оказался Мособлбанк (7,6 млрд руб.), следует из оборотных ведомостей кредитных организаций. По состоянию на 1 апреля ПСБ показывал прибыль в размере 19,4 млрд руб.

Что привело к убыткам оборонного банка

Причиной убытка ПСБ в июне мог стать рост резервирования, говорит Осадчий. По его оценкам, за отчетный месяц объем резервов на возможные потери по ссудам с учетом корректировки увеличился на 4,1 млрд руб. А объем просроченной задолженности в кредитном портфеле банка в июне вырос на 1,2 млрд руб., отмечает аналитик.

«Основной объем [сформированных] резервов пришелся на апрель, а также на июнь, когда была произведена рекалибровка наших финансовых моделей по оценке кредитных рисков», — пояснил РБК представитель ПСБ. Он не раскрыл объем покрытия, но уточнил, что резервы создавались по всем направлениям бизнеса банка.