ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,38 67,61 EUR Нал. 80,86 79,18 USD Бирж. 69,03 -0,38 EUR Бирж. 80,23 -0,37 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6490,50 +164,20 IMOEX 2357,32 +0,71% RTSI 1084,54 +1,23% Brent 78,30 -1,68% DJIA 26145,99 +0,57% Nasdaq 8013,71 +0,75%
Курс бразильского реала упал до рекорда за три года
Лента новостей
В МИДе рассказали о попытках США повлиять на переговоры по статусу Каспия 00:36, Политика В Ставропольском крае заключенного по ошибке выпустили на свободу 00:26, Общество Курс бразильского реала упал до рекорда за три года 00:14, Финансы Пираты выложили в Сеть почти все премьеры российского кинопроката 00:08, Технологии и медиа «Знаменитый собор» и другие достопримечательности Солсбери 13 сен, 23:49, Недвижимость  Украина решила усилить спецназом пограничников в Азовском и Черном морях 13 сен, 23:30, Политика Трамп назвал главу JPMorgan «неврастеником» 13 сен, 23:20, Политика В Израиле задержали готовившего убийство по заказу российского бизнесмена 13 сен, 22:39, Общество Лондон напомнил о «российских отпускниках» после слов Боширова и Петрова 13 сен, 22:35, Политика Порошенко назначил представителя МИД Украины послом в Эстонии 13 сен, 21:56, Политика На умолчавшего о поддержке приятелем боевиков жителя Иваново завели дело 13 сен, 21:51, Общество В ДНР сообщили о задержании командира батальона Прилепина 13 сен, 21:46, Общество Самый богатый человек мира потратит $2 млрд на помощь бездомным и детям 13 сен, 21:44, Бизнес «Газпром» пообещал обжаловать отмену приостановки взыскания $2,6 млрд 13 сен, 21:40, Бизнес Российские гимнастки одержали три победы за день на чемпионате мира 13 сен, 21:32, Спорт Число получивших гражданство США иммигрантов достигло рекорда за 100 лет 13 сен, 21:26, Политика «Газпром» сообщил об отмене судом решения об аресте активов в Англии 13 сен, 21:02, Бизнес «ВКонтакте» начала тестировать подкасты 13 сен, 21:02, Технологии и медиа Глава МИД Индии заявила об ожидании визита Путина в Нью-Дели в октябре 13 сен, 20:55, Политика Поклонская прокомментировала лишение статуса главы комиссии Госдумы 13 сен, 20:48, Политика Посольство в Британии получило отказ в приглашении на съезд консерваторов 13 сен, 20:43, Политика В МИД России опровергли данные о завербованном Британией дипломате 13 сен, 20:36, Политика Почему будущее Венгрии в ЕС оказалось под вопросом 13 сен, 20:16, Политика Команда арестованного танкера «Механик Погодин» вернулась в Россию 13 сен, 20:09, Политика США внесли в черный список компанию из Владивостока из-за связей с КНДР 13 сен, 19:57, Политика Киев сообщил об отмене приостановки взыскания $2,6 млрд с «Газпрома» 13 сен, 19:53, Бизнес Как ЦБ Турции поддержал рубль и рынок акций 13 сен, 19:45, Quote Новак ответил на заявления США о санкциях против «Северного потока-2» 13 сен, 19:36, Экономика
Курс бразильского реала упал до рекорда за три года
Финансы, 00:14
0
Курс бразильского реала упал до рекорда за три года
Курс бразильского реала упал до минимума за последние три года. На закрытии биржевых торгов за один доллар США предлагали почти 4,21 реала
Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Курс бразильского реала достиг минимального значения за последние три года. В конце торгов за американский доллар стоил 4,2075 реала, следует из данных Bloomberg.

По данным бразильского телеканала Globo, торги бразильским реалом закрылись на отметке 4,14. ​Таким образом, отмечает телеканал, курс валюты снизился по отношению к доллару за день более чем на 1,1%.

Предыдущий минимум реал показал 24 сентября 2015 года, когда в ходе торгов доллар подорожал до 4,248 реала, но к закрытию бразильская валюта смогла отыграть часть падения. Торги тогда закрылись на отметке 4,12 реала за доллар.

Как уточняет Reuters, падение реала произошло в частности, из-за внутренних факторов — выборов президента страны, которые должны пройти 7 октября. Одним из лидеров гонки является Жаир Болсонару от Социал-либеральной партии, на которого было совершено покушение в начале сентября. В ночь на четверг, 13 сентября, ему сделали очередную операцию. В результате есть опасения, что он может не выздороветь к началу выборов и не провести избирательную кампанию. Также по данным Reuters, бразильский реал упал из-за появления более слабых, нежели ожидалось, показателей инфляции в США. О подобных причинах говорят и опрошенные Globo аналитики. 

Из валют развивающихся стран в четверг выросла турецкая лира. Центробанк этой страны, проигнорировав заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поднял ключевую ставку до 24% с 17,75%. Также по отношению к доллару и евро укрепился российский рубль. Опрошенные РБК аналитики заявили, что факторами роста российской валюты стало окончание распродаж российских активов - таких как ОФЗ и акции Сбербанка, где доля нерезидентов высокая. Оказало влияние также и решение ЦБ Турции, а также заседание банковского комитета сената конгресса США. Во время него не были подняты самые серьезные возможные санкционные меры против России, как ограничение расчетов в долларах.

По данным японского инвестбанка Nomura, Бразилия относится к странам с нулевым риском валютного кризиса. Подобные оценки аналитики банка сделали на основе собственного индекса «раннего оповещения» о возможных валютных кризисах. В рамках этого индекса они ранжируют 30 развивающихся рынков по степени близости к различным валютным катаклизмам. Наибольший риск кризисов стоит ожидать в Шри-Ланке, Аргентину и Турцию кризис уже охватил, а в ЮАР, Пакистане, Египте и на Украине он может произойти в ближайшие 12 месяцев, считают в Nomura.

Автор: Александра Хрисанфова.
Теги: Бразилия , реал , Падение
Главное
Пираты выложили в Сеть почти все премьеры российского кинопроката Технологии и медиа
Материалы по теме
Аналитики определили страны с наибольшим риском валютных кризисов Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter