Курс бразильского реала упал до рекорда за три года

Курс бразильского реала достиг минимального значения за последние три года. В конце торгов за американский доллар стоил 4,2075 реала, следует из данных Bloomberg.
По данным бразильского телеканала Globo, торги бразильским реалом закрылись на отметке 4,14. Таким образом, отмечает телеканал, курс валюты снизился по отношению к доллару за день более чем на 1,1%.
Предыдущий минимум реал показал 24 сентября 2015 года, когда в ходе торгов доллар подорожал до 4,248 реала, но к закрытию бразильская валюта смогла отыграть часть падения. Торги тогда закрылись на отметке 4,12 реала за доллар.
Как уточняет Reuters, падение реала произошло в частности, из-за внутренних факторов — выборов президента страны, которые должны пройти 7 октября. Одним из лидеров гонки является Жаир Болсонару от Социал-либеральной партии, на которого было совершено покушение в начале сентября. В ночь на четверг, 13 сентября, ему сделали очередную операцию. В результате есть опасения, что он может не выздороветь к началу выборов и не провести избирательную кампанию. Также по данным Reuters, бразильский реал упал из-за появления более слабых, нежели ожидалось, показателей инфляции в США. О подобных причинах говорят и опрошенные Globo аналитики.
Из валют развивающихся стран в четверг выросла турецкая лира. Центробанк этой страны, проигнорировав заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поднял ключевую ставку до 24% с 17,75%. Также по отношению к доллару и евро укрепился российский рубль. Опрошенные РБК аналитики заявили, что факторами роста российской валюты стало окончание распродаж российских активов - таких как ОФЗ и акции Сбербанка, где доля нерезидентов высокая. Оказало влияние также и решение ЦБ Турции, а также заседание банковского комитета сената конгресса США. Во время него не были подняты самые серьезные возможные санкционные меры против России, как ограничение расчетов в долларах.
По данным японского инвестбанка Nomura, Бразилия относится к странам с нулевым риском валютного кризиса. Подобные оценки аналитики банка сделали на основе собственного индекса «раннего оповещения» о возможных валютных кризисах. В рамках этого индекса они ранжируют 30 развивающихся рынков по степени близости к различным валютным катаклизмам. Наибольший риск кризисов стоит ожидать в Шри-Ланке, Аргентину и Турцию кризис уже охватил, а в ЮАР, Пакистане, Египте и на Украине он может произойти в ближайшие 12 месяцев, считают в Nomura.