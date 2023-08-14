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Как менялись курсы доллара и евро к рублю с 2022 года. Инфографика

14 августа курс доллара на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с марта 2022 года, а евро впервые за тот же срок пробил отметку 110 руб. Как менялись курсы валют за последние полтора года — в инфографике РБК

Как менялись курсы доллара и евро к рублю с 2022 года. Инфографика
Как менялись курсы доллара и евро к рублю с 2022 года. Инфографика

Курсы доллара и евро растут с конца июля — начала августа. В пятницу 11 августа торги закрылись на отметках 99,43 руб. за доллар и 108,78 руб. за евро. 14 августа к 11 часам курс доллара превысил 101 руб., а евро — 110 руб. Последний раз эти валюты торговались на таких уровнях в конце марта прошлого года. ЦБ отмечает, что на курс рубля прежде всего оказывает давление динамика экспортно-импортных операций.

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
Доллар курс евро рубль курсы валюты
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