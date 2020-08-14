ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

Физические лица перед проведением сложных сделок на фондовом рынке будут проходить тесты на знание рисков. Не сдавшие такой экзамен клиенты брокеров в дальнейшем задумаются, стоит ли проводить подобные сделки, надеются в ЦБ

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ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке. Задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Тестирование инвесторов — новый механизм на российском финансовом рынке, призванный защитить неквалифицированных участников торгов от рисков. Проходить тесты физические лица начнут с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов.

Как будет устроено тестирование

В стандартном тесте два блока вопросов: первый посвящен оценке опыта инвестора, второй — оценке знания конкретного инструмента. «[Второй блок] это что-то похожее на мини-ЕГЭ, но это ЕГЭ, который состоит из трех—пяти вопросов, где ты выбираешь один правильный вариант ответа», — сообщил Мамута на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Вопросы готовили НАУФОР вместе с Национальной финансовой ассоциацией (НФА).