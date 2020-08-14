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Финансы ,  
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ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже

Физические лица перед проведением сложных сделок на фондовом рынке будут проходить тесты на знание рисков. Не сдавшие такой экзамен клиенты брокеров в дальнейшем задумаются, стоит ли проводить подобные сделки, надеются в ЦБ
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

ЦБ впервые представил варианты тестов для розничных неквалифицированных инвесторов, которые те должны будут успешно пройти, чтобы получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке. Задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Тестирование инвесторов — новый механизм на российском финансовом рынке, призванный защитить неквалифицированных участников торгов от рисков. Проходить тесты физические лица начнут с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Как будет устроено тестирование

В стандартном тесте два блока вопросов: первый посвящен оценке опыта инвестора, второй — оценке знания конкретного инструмента. «[Второй блок] это что-то похожее на мини-ЕГЭ, но это ЕГЭ, который состоит из трех—пяти вопросов, где ты выбираешь один правильный вариант ответа», — сообщил Мамута на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Вопросы готовили НАУФОР вместе с Национальной финансовой ассоциацией (НФА).

В тесте на проведение маржинальных сделок, например, будет блок «Самооценка», который содержит вопросы, откуда инвестор получил знания о таких сделках и сколько их лично провел. Второй блок вопросов связан непосредственно с финансовым инструментом, в демонстрационном варианте содержались следующие вопросы:

  • — Маржинальная торговля — это... (правильный ответ: торговля с использованием заемных средств брокеров).
  • — Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером? (Может, если это предусмотрено договором с брокером.).
  • — Если вы при инвестировании используете маржинальные сделки, размер возможных убытков, как правило... (больше, чем при торговле только на собственные средства).
  • — Может ли брокер принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных необеспеченных сделок? (Да, если обеспечения по маржинальной позиции недостаточно.).
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«Отвечая на эти вопросы, человек, по сути, проверяет сам себя. Он начинает, наверное, осознавать, о чем идет речь, он начинает осознавать уровень своего понимания особенностей маржинальной торговли», — пояснил Мамута. Если желающий совершить такую сделку не сдаст тест, то начнет задумываться, действительно ли хочет совершить ее, добавил он.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тестирование будет необходимо, только чтобы получить доступ к наиболее сложным финансовым инструментам — иностранным бумагам за пределами наиболее популярных индексов, производным финансовым и структурным инструментам. Если инвестор сдаст тест по определенному финансовому инструменту, проходить его больше не придется. Если нет — у него будет право «последнего слова», позволяющее вложить до 100 тыс. руб. в сложный инструмент. Без тестов будут доступны российские акции из котировальных списков бирж (наиболее ликвидные), простые облигации российских эмитентов, ОФЗ, паи открытых и интервальных биржевых ПИФов, иностранные акции из индексов NASDAQ-100, S&P 500 и Dow, британский FTSE и другие.

Чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно либо владеть активами более чем на 6 млн руб., либо иметь экономическое образование, либо совершить в течение года сделки с ценными бумагами более чем на 6 млн руб. Инвесторы, которые уже считаются квалифицированными, сохранят свой статус.

Мамута также отметил, что это не финальные тесты: ЦБ предложил НАУФОР, НФА и Мосбирже провести их предварительное обсуждение с фокус-группами, «чтобы понять, как люди будут относиться к вопросам».

Автор: Павел Казарновский
Теги: Центральный банк, инвесторы, экзамены
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