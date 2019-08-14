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Финансы ,  
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Долги американцев по кредитам установили новый рекорд
Общая задолженность жителей США перед банками в середине 2019 года выросла на $192 млрд, достигнув нового исторического максимума. При этом задолженность по ипотеке превысила показатель 2008 года, когда дело кончилось кризисом
Фото: Анна Сергеева для РБК

За второй квартал 2019 года совокупная задолженность всех домохозяйств США перед банками выросла на $192 млрд (+1,4%) и достигла нового исторического максимума — $13,86 трлн, следует из отчета Федерального резервного банка Нью-Йорка. По его подсчетам, долги американцев перед банками растут уже двадцать кварталов подряд.

Большую часть долга (68%) составляют ипотечные кредиты, общая сумма которых достигла отметки $9,41 трлн. За квартал совокупная задолженность американцев по ипотеке выросла на $162 млрд, превысив в результате исторический максимум, зафиксированный в 2008 году ($9,29 трлн), когда ипотечный кризис в США перерос в глобальный финансовый кризис.

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Однако эксперты пока не видят причин для беспокойства. Старший вице-президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уилберт ван дер Клау отмечает, что хотя номинально сумма долга по ипотеке и побила рекорд 2008 года, но размер просроченной задолженности при этом продолжил сокращаться, а профиль среднестатистического заемщика демонстрирует тенденцию к улучшению.

Главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол сообщил Wall Street Journal (WSJ), что рост долга по ипотеке происходит на фоне роста доходов населения и ситуация в этой сфере «по-прежнему выглядит довольно неплохо». Опрошенные изданием эксперты связали также зафиксированный рост объема выдачи ипотеки с ростом цен на жилье и снижением ипотечных ставок, которое привело к увеличению доли лиц, рефинансировавших ранее полученные кредиты.

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В общей сложности американцы в апреле—июне 2019 года получили ипотечные кредиты на сумму $474 млрд, что стало максимальным показателем почти за два года.

В отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка отмечается также, что в середине 2019 года американцы увеличили задолженность по кредитным картам (до $870 млрд) и автокредитам (до $1,3 трлн). В то же время задолженность по студенческим ссудам ($1,48 трлн) за второй квартал немного сократилась (на $8 млрд), однако WSJ называет такое сокращение обычным для середины года. По данным издания, выдача кредитов на обучение традиционно увеличивается в третьем квартале, перед началом учебного года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ипотека, кредиты
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