Долги американцев по кредитам установили новый рекорд

Общая задолженность жителей США перед банками в середине 2019 года выросла на $192 млрд, достигнув нового исторического максимума. При этом задолженность по ипотеке превысила показатель 2008 года, когда дело кончилось кризисом

Фото: Анна Сергеева для РБК

За второй квартал 2019 года совокупная задолженность всех домохозяйств США перед банками выросла на $192 млрд (+1,4%) и достигла нового исторического максимума — $13,86 трлн, следует из отчета Федерального резервного банка Нью-Йорка. По его подсчетам, долги американцев перед банками растут уже двадцать кварталов подряд.

Большую часть долга (68%) составляют ипотечные кредиты, общая сумма которых достигла отметки $9,41 трлн. За квартал совокупная задолженность американцев по ипотеке выросла на $162 млрд, превысив в результате исторический максимум, зафиксированный в 2008 году ($9,29 трлн), когда ипотечный кризис в США перерос в глобальный финансовый кризис.

Однако эксперты пока не видят причин для беспокойства. Старший вице-президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уилберт ван дер Клау отмечает, что хотя номинально сумма долга по ипотеке и побила рекорд 2008 года, но размер просроченной задолженности при этом продолжил сокращаться, а профиль среднестатистического заемщика демонстрирует тенденцию к улучшению.

Главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Ферол сообщил Wall Street Journal (WSJ), что рост долга по ипотеке происходит на фоне роста доходов населения и ситуация в этой сфере «по-прежнему выглядит довольно неплохо». Опрошенные изданием эксперты связали также зафиксированный рост объема выдачи ипотеки с ростом цен на жилье и снижением ипотечных ставок, которое привело к увеличению доли лиц, рефинансировавших ранее полученные кредиты.