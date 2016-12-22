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Рубль впервые за неделю начал торги ростом
Финансы, 10:36
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Рубль впервые за неделю начал торги ростом
Впервые с 7 августа торги на Московской бирже начались с роста российской валюты по отношению к доллару и евро
Фото: Владислав Шатило / РБК

Рубль впервые с 7 августа вырос на открытие торгов на Московской бирже как к доллару, так и к евро, следует из данных торгов. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс американской валюты снизился на 1 руб. и составил 66,8 руб., курс евро снижался до 76,37 руб.

Российский рынок акций также открылся на позитивной ноте: индекс Мосбиржи к 10:29 мск рос на 0,27%, до 2291 пункта, индекс РТС — на 1,98%, до 1081 пункта.

Акции российских компаний также растут: среди лидеров — бумаги Сбербанка, «Мечела» и ТГК-1.

Падение рубля началось на прошлой неделе на фоне появления информации о законопроекте американских сенаторов. Их «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018» (DASKAA), внесенный в сенат, предполагает сведение в одну базу всех существующих санкций против России, возможную блокировку операций ее государственных банков в Соединенных Штатах и запрет на приобретение нового российского госдолга. 

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Снижение рубля продолжилось после того, как Госдеп сообщил о решении ввести санкции против России, обвинив ее в применении отравляющего вещества «Новичок» в Великобритании. Первый этап, который начнется 22 августа, включает прекращение поставок вооружений и отказ в американских госкредитах.

В понедельник, 13 августа, курс доллара к рублю достиг двухлетнего максимума, превысив отметку 68 руб.

Помимо реакции на санкции аналитики отмечают, что на снижение рубля влияет падение и его «справедливого курса». Такой вывод сделали в Райффайзенбанке на основе данных о платежном балансе. Эксперты высказали прогноз, что при текущих ценах на нефть и ускорившемся оттоке капитала справедливый курс российской валюты снизится (доллар в такой модели будет крепче на 12–17%).

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Московская биржа , валюта
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