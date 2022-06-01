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«Хоум Кредит» столкнулся со снижением рейтинга после смены акционеров

«Эксперт РА» снизило рейтинг «Хоум Кредита» после продажи банка
Агентство «Эксперт РА» ухудшило оценку банка «Хоум Кредит» на одну ступень, после того как чешская PPF Group продала половину его акций. Аналитики также обратили внимание на убыток «Хоум Кредита» в первом квартале
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Эксперт РА» снизило оценку кредитоспособности российского банка «Хоум Кредит» на одну ступень — с уровня ruА- до ruВВВ+, говорится в сообщении рейтингового агентства. Там отмечается, что понижение рейтинга связано с изменением состава акционеров кредитной организации и снятием «фактора поддержки со стороны прежних собственников».

«Фактор поддержки со стороны нового собственника не выставлен, при этом в настоящее время банк имеет сильные позиции по капиталу и не нуждается в дополнительных вливаниях», — уточнили в агентстве.

17 мая чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit объявили о планах продать «Хоум Кредит» и другие финансовые активы в России и Казахстане. Соглашение было подписано с группой частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, председателем совета директоров СПБ Биржи.

Сделка была закрыта в конце мая, чешские акционеры пока не потеряли контроль над банком: Home Credit B.V. продала 49,5% акций кредитной организации, следует из данных системы СПАРК. Иван Тырышкин получил 9,91% российского банка «Хоум Кредит», Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков — по 9,9%. Ранее стало известно, что группа Home Credit продала по 49,5% в компании «Хоум кредит страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи» этой же группе инвесторов.

Как аналитики оценивают финансовое положение «Хоум Кредита»

Как отмечается в сообщении «Эксперт РА», по итогам первого квартала «Хоум Кредит» зафиксировал убыток в 2,2 млрд руб. Для сравнения: в течение трех кварталов 2021 года банк показывал квартальную прибыль на уровне 3,5–3,8 млрд руб., согласно отчетности по МСФО (более поздние отчеты «Хоум Кредит» не раскрывал). Кроме того, кредитная организация столкнулась с оттоком средств физлиц — за январь—апрель его розничная депозитная база сократилась на 16%, хотя это «существенно не отразилось на ликвидной позиции банка». Средства юрлиц на депозитах и счетах в «Хоум Кредите» за тот же период упали на 7%.

«Банк закладывает снижение финансового результата вследствие роста процентных расходов и потенциальных потерь от обесценения розничных ссуд», — указывают аналитики. Однако капитальную позицию и показатели прибыльности «Хоум Кредита» они по-прежнему считают высокими. Так, норматив достаточности собственных средств кредитной организации (Н1.0) на 1 мая составлял 19%, что заметно выше регулярного порога с учетом надбавок (10,5%). Запас капитала позволяет банку выдержать обесценение 16% активов и внебалансовых обязательств под риском, оценивают в агентстве. При этом капитальные позиции «Хоум Кредита» могут улучшиться после закрытия уже объявленной сделки по продаже «дочки» в Казахстане.

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Рейтинг банка Прохорова снизился из-за изъятия денег VIP-вкладчиками
Финансы
Фото:Никита Попов / РБК

Согласно ренкингу banki.ru, на 1 февраля «Хоум Кредит» занимал 33-е место в России по активам (307,4 млрд руб.). 77% активов, по оценкам «Эксперт РА», приходится на розничный кредитный портфель — преимущественно кредиты наличными и POS-кредиты. Доля просрочки в нем за последний год снизилась и на 1 мая составила 4,7%, говорится в сообщении агентства.

«В текущей рыночной ситуации банк ужесточил подход к оценке платежеспособности клиентов, что на горизонте до полугода окажет сдерживающее влияние на динамику продаж. В силу специфики бизнеса обеспеченность кредитного портфеля находится на низком уровне, однако банк одним из новых направлений деятельности планирует выдавать кредиты под залог недвижимости и транспортных средств», — отмечают аналитики. Они также указывают, что в рамках стратегии до 2024 года «Хоум Кредит» намерен развивать комиссионный бизнес и онлайн-продажи.

У банка есть шанс укрепить конкурентные позиции, но реализация стратегии «будет находиться под давлением высокой конкуренции со стороны крупных банков и влияния текущей макроконъюнктуры на сегмент потребительского кредитования», констатирует «Эксперт РА».

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Банки Банк Хоум Кредит Эксперт РА кредитный рейтинг
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