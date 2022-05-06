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ЦБ назвал четыре популярные схемы по хищению денег у граждан

Злоумышленники для обмана банковских клиентов используют информацию о дефиците наличных, убеждают их переводить деньги на «специальный» счет или выманивают данные счета или карты, предлагая проверить их на предмет утечки
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Банк России назвал четыре типичные схемы обмана, которые мошенники используют, чтобы украсть денежные средства у банковских клиентов. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте регулятора.

Злоумышленники чаще всего крадут денежные средства у банковских клиентов с помощью так называемой социальной инженерии — методов обмана и введения в заблуждение. Для этого они звонят своим потенциальным жертвам под видом сотрудников кредитных организаций или правоохранительных органов и под разными предлогами просят сообщить данные, необходимые для получения доступа к деньгам, либо убеждают перевести средства на свои счета. По данным ЦБ, в 2021 году мошенники украли у банковских клиентов 13,5 млрд руб., совершив более 1 млн несанкционированных переводов с банковских карт и счетов. Доля операций, совершенных с помощью социнженерии, составила 49,4%.

При этом за прошлый год банки вернули клиентам меньше 7% украденных средств. Основная причина низких возвратов в том, что банк может не возвращать денежные средства, если клиент поддался на обман и самостоятельно перевел деньги или предоставил мошенникам необходимые для этого данные.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Какие схемы используют мошенники

  • Используя актуальную повестку, мошенники звонят и сообщают о дефиците наличных рублей и валюты. Затем предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на «специальный» счет, с которого впоследствии человек сможет беспрепятственно снять средства. Для «открытия» этого счета злоумышленники запрашивают данные карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий СМС-код от банка. С помощью этой информации они получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета.
  • Предлагают проверить данные счета или карты на предмет утечки. «Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений. Как только жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они оказываются у настоящих мошенников. После этого злоумышленники могут похитить деньги владельца карты или использовать его данные в противоправных целях», — описывает метод обмана ЦБ.
  • Предлагают перевести деньги на «специальный счет Центрального банка». «В последнее время злоумышленники часто звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета и для сохранности средства нужно перевести на «специальный» («безопасный») счет в Центробанке», — говорится в сообщении ЦБ. Регулятор поясняет, что на самом деле этот счет принадлежит мошенникам, а ЦБ они упоминают для того, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы. Также мошенники, чтобы войти в доверие к человеку, могут напоминать о правилах безопасности — например, рекомендовать никогда не раскрывать финансовые данные.
  • Убеждают оформить кредит. Для этого банковскому клиенту звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и утверждает, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит. Затем через короткое время ему снова звонят под видом сотрудников службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Этот звонящий подтверждает информацию о кредите и предлагает, чтобы предотвратить его незаконное оформление, как можно скорее оформить «встречный» кредит на такую же сумму онлайн или в офисе банка. «Для убедительности злоумышленники просят гражданина действовать оперативно и ни в коем случае не рассказывать про оформление кредита и его целях кому-либо, так как проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Они убеждают жертву, что ее действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой», — пишет ЦБ. После оформления такого кредита злоумышленники убеждают жертву перевести деньги на «безопасный» счет. Чтобы войти в доверие, они также интересуются, не терял ли человек документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли кому-либо свои паспортные данные.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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Чтобы не стать жертвами мошенников, ЦБ советует банковским клиентам при поступлении подозрительных звонков немедленно прекратить разговор. Для уточнения информации — перезвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте кредитной организации. Регулятор напоминает, что настоящие представители банков никогда по телефону не запрашивают личные и финансовые данные, не информируют об изменениях в кредитных историях, а представители Банка России никогда не звонят гражданам. Также не существует сайтов для проверки данных на предмет утечки.

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