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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 13 мая, 12:53
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Финансы ,  
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Биткоин за неделю подорожал на треть и достиг отметки в $8 тыс.
Во вторник, 14 мая, курс криптовалюты впервые с лета прошлого года преодолел психологическую отметку в $8 тыс. За неделю биткоин вырос на треть
Фото: Kin Cheung / AP

Курс одной из наиболее популярных криптовалют, которая еще в декабре 2017 года стоила около $20 тыс., — биткоина — во вторник, 14 мая, впервые с июля прошлого года превысила психологическую отметку в $8 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Согласно материалам первой, на 4:20 мск, биткоин торговался на уровне $7,9 тыс. (рост на 13,12%), второй — $7,96 тыс. (рост на 12,79%). При этом максимум биткоина за последние 24 часа на CoinMarketCap был зафиксирован на уровне $8047, на CoinDesk — $8148.

За последнюю неделю на CoinMarketCap курс биткоина вырос, начиная с отметки $5,8 тыс. (9 мая он преодолел отметку в $6 тыс., а 12 числа — превысил $7 тыс.). На CoinDesk за последние семь дней минимальная стоимость биткоина оценивалась в $5,7 тыс. (8 мая), однако уже 9 мая курс криптовалюты закрепился на уровне $6 тыс., 12 числа — достиг отметки в $7 тыс.

Пика стоимости биткоин достиг в 2017 году. Тогда за несколько месяцев криптовалюта подорожала на 1300% и в декабре на некоторых криптовалютных биржах достигла примерно $20 тыс. Однако после подобного подъема биткоин начал стремительно падать. К началу февраля 2018 года курс криптовалюты потерял уже более половины своей максимальной стоимости. Впоследствии биткоин продолжил снижаться: в ноябре прошлого года он упал ниже $4 тыс.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: биткоин
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