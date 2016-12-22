Курс биткоина упал ниже $4 тыс.

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — упал до $3884 по состоянию на 2:44 мск. Об этом свидетельствуют данные портала ​CoinMarketCap.

Неделей ранее курс биткоина упал ниже $5 тыс. — 19 ноября он стоил $4951. Курс этой криптовалюты всю неделю имел тренд на снижение — в целом она потеряла около 10% от своей стоимости. Падение показали и другие криптовалюты, в частности, Ethereum (за неделю — более 8%).

В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых криптовалютных биржах превышал $20 тыс.



