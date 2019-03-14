Костин заявил о готовности ВТБ безвозмездно передать долю в «Еврофинансе»

Передача правительству доли ВТБ в «Еврофинансе», попавшем под санкции США, может произойти в ближайшие недели, отметил Андрей Костин. По его словам, ВТБ передаст актив на безвозмездной основе

Андрей Костин (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что решение о передаче банком своей доли правительству в попавшем под американские санкции Еврофинанс Моснарбанке уже согласовано. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Недели российского бизнеса, передает «РИА Новости». По его словам, это произошло еще до санкций.

Костин отметил, что актив, «скорее всего», будет передан кабинету министров на безвозмездной основе.

«Сейчас есть решение правительства [по этому поводу], оно уже как бы принято, <...> мы свою долю передаем правительству — в Росимущество», — отметил глава ВТБ. «Думаю, скорее всего, [долю отдадим] на безвозмездной основе», — добавил он.

Костин сообщил, что эта инициатива была внесена ВТБ на рассмотрение в правительство еще до санкций, ее затем одобрил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Поэтому сейчас [это решение] реализуется», — сказал глава ВТБ. По его словам, передача доли может состояться в ближайшие недели.

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