TСS Group Олега Тинькова отчиталась о рекордной прибыли за 2018 год

Чистая прибыль TСS Group Олега Тинькова, в которую входит Тинькофф Банк, в 2018 году достигла рекордных показателей в истории компании. Об этом говорится в квартальной отчетности по МСФО, которая поступила в РБК.

По сравнению с 2017 годом чистая прибыль выросла на 43%, до 27,1 млрд руб. по сравнению с 19 млрд руб. годом ранее. В четвертом квартале 2018 года группа также установила рекорд по чистой прибыли — 8,1 млрд руб. по сравнению с 6,4 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года (плюс 27%). В отчете также говорится, что совокупные активы группы за год выросли на 44,8% и достигли 375,6 млрд руб. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 40,8%, до 234,7 млрд руб.

За 2018 год, согласно отчету, банк привлек более 2,7 млн новых держателей кредитных карт, что обеспечило рост кредитного портфеля более чем на 50%. Доля банка на рынке кредитных карт на конец 2018 года составила 11,8%. В 2019 году банк прогнозирует чистую прибыль в размере не менее чем 35 млрд руб., ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля — примерно 40%.

Ранее финансовую отчетность по МСФО за 2018 год опубликовал Сбербанк. Банк также отчитался о рекордной чистой прибыли в размере 831,7 млрд руб. — на 11% больше, чем в 2017 году, когда Сбербанк заработал 748,7 млрд руб.