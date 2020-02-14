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Сбербанк ответил на сообщения об утечке данных десятков тысяч клиентов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сбербанк проверяет информацию о выставленных на продажу в даркнете базах данных с данными десятков тысяч клиентов, сообщили РБК в пресс-службе банка. По данным банка, речь идет об информации, которая ранее уже выставлялась на черный рынок и не является новой.

«Ежедневно в сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем информацию, о которой идет речь в публикации, там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015-2016 годах», — сообщили РБК.

В пресс-службе подчеркнули, что не считают источником утечки Сбербанк.

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Материал дополняется.

Авторы: Евгения Чернышова, Георгий Тадтаев
Теги: Сбербанк, утечка, персональные данные
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