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Кадыров сообщил об итогах анализа халяльности криптовалюты
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Кадыров сообщил об итогах анализа халяльности криптовалюты
Финансы, 14 фев, 20:08
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Кадыров сообщил об итогах анализа халяльности криптовалюты
В Чечне под руководством муфтия провели анализ на предмет халяльности криптовалюты. Дискуссии были проведены после того, как муфтияты Египта и Палестины признали криптовалюту не соответствующей нормам ислама
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что большая группа исламских ученых во главе с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым изучила, является ли криптовалюта и ее использование халялем или харамом. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Кадыров, при обсуждении был принят к сведению факт, что муфтияты Египта и Палестины признали криптовалюту не соответствующей нормам ислама. «Вывод о ее запретности сделан именно для своих стран, а не для всех мусульман», — пишет Кадыров со ссылкой на результаты дискуссии.

Согласно выводу, к которому пришли участники дискуссии, для вынесения вердикта по такому серьезному вопросу нужно учитывать «специфику каждой отдельно взятой страны». «Если криптовалюта несет угрозу политике, экономике и финансовому положению государства, мы должны сказать, что она харам, говорит Салах-Хаджи Межиев. Пока в России нет оснований для выводов о ее халяльности или хараме», — пишет Кадыров.

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Участники дискуссии, по словам Кадырова, решили, что в первую очередь требуется узнать, как оборот криптовалюты отразится на экономической ситуации в стране, «выгодно это государству или нет». «Только в случае отрицательного ответа можно принять решение по шариату о запрете пользоваться ею», — приводит Кадыров выводы богословов.

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Также участники дискуссии залючили, что необходимо выяснить, возможно ли с помощью криптовалюты «покупать, продавать, делать взаиморасчеты». «Если все это будет возможным, мы придем к тому, что криптовалюта является халялем. А в случае, если это какая-нибудь пирамида, то явно будет видно, что это запретная вещь», — уточнил Кадыров со ссылкой на заявление муфтия.

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В своем сообщении он также поблагодарил муфтия Чечни за «глубокий анализ» проблемы и сообщил о возможном обнародовании более подробных итогов этого анализа.

Глава Чечни также отметил, что пока не успел купить «какую-то сумму криптовалюты». Ранее он говорил, что намерен купить «долю в биткоине», чтобы «самому совершенствоваться» и «разбираться в новшествах».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Рамзан Кадыров , Чечня , криптовалюта , биткоин
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