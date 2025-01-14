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Финансы ,  
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Нерезидентам Казахстана ограничили годом срок действия банковских карт

Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт 12 месяцами

Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами, соответствующие изменения в законодательство внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как уточняет Kursiv, со ссылкой на агентство, новые правила не распространяются на действующие платежные карты. 

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