«Траст» не смог вернуть в Россию деньги, взысканные с беглых банкиров

У «Траста» возникли сложности с переводом в Россию средств, взысканных через суд за рубежом, сообщил в интервью РБК глава банка Александр Соколов. Возможное решение — не возвращать эти деньги, а тратить их на суды за границей

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«Траст» столкнулся с проблемой возврата в Россию из-за рубежа средств, полученных в результате выигранного там судебного процесса. Об этом в интервью РБК рассказал предправления кредитной организации Александр Соколов. Речь, по его словам, идет о зависших в Великобритании £2–3 млн ($2,5–3,77 млн).

«С февраля 2022 года банк непрофильных активов выиграл несколько судебных заседаний. Мы до сих пор пока не чувствуем предвзятости ни английской, ни кипрской судебной системы, где у нас основные споры. Сейчас нет оснований прогнозировать, что ситуация изменится в худшую сторону. Но возникают вопросы с получением просуженных долгов», — констатировал топ-менеджер. Он уточнил, что сложности возникли с переводом средств, взысканных по спору с бывшими владельцами «Траста» — Ильей Юровым, Сергеем Беляевым и Николаем Фетисовым.

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«Высокий суд Лондона вынес окончательное решение в пользу «Траста» на общую сумму компенсации ущерба $900 млн. Это решение исполняется в юрисдикциях местонахождения активов ответчиков. На данный момент затруднен вывод денежных средств из Англии», — сказал Соколов.

Дело «Траста» против бывших акционеров В апреле 2016 года «Траст» подал в Высокий суд Лондона иск на $830 млн к Юрову, Беляеву и Фетисову, а также к их женам. Банк настаивал, что бывшие собственники применяли мошеннические схемы для вывода денег из «Траста» и несут ответственность за его крах в декабре 2014 года — тогда банк попал на санацию, ЦБ выделил на его финансовое оздоровление 127 млрд руб. В январе 2020-го Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» и присудил взыскать с бывших банкиров $900 млн. С тех пор идет процесс истребования «просуженного» долга — реализации имущества и споров со структурами, связанными с Юровым, Беляевым и Фетисовым. В апреле 2021-го глава «Траста» Александр Соколов (к тому моменту банк перешел под контроль ЦБ и стал работать с непрофильными активами) оценивал, что по этому кейсу удастся вернуть примерно $300 млн, из них $50 млн приходится на имущество экс-банкиров. В интервью РБК Соколов уточнил, что стоимость оставшегося имущества у бывших акционеров «Траста» составляет $30–40 млн «в лучшем случае».

Как «Траст» может решать проблему с зависшими деньгами за рубежом

Конкретного способа вернуть взысканные за рубежом средства в Россию у «Траста» пока нет, признал Соколов. Однако банк готов не переводить деньги в Россию, а тратить их на продолжение судебных процессов в иностранных юрисдикциях.

«Прямого инструмента пока нет. Мы рассматриваем даже вариант, что эти средства будут идти на финансирование судебных процессов за рубежом. Раньше из-за границы приходил recovery, часть которых мы тратили на оплату услуг международных юристов. Возможно, теперь мы будем депонировать эти деньги за рубежом, закрывая таким образом расчеты. Для нас это неприятно, но не критично», — сказал Соколов.

Он при этом допустил, что объем «просуженных», но зависших за рубежом денег будет увеличиваться.

«Они вырастут. Продолжаются судебные процессы о признании и приведении в исполнение решений английского суда против Юрова, Беляева и Фетисова в юрисдикциях местонахождения их активов. Идет продажа имущества. Уверен, что «Траст» получит деньги», — отметил глава банка.

После начала российской военной операции на Украине крупные российские банки попали под блокирующие санкции, из-за этого они столкнулись в проблемами ведения судебных процессов против своих должников за рубежом. Иностранным юрфирмам необходимо получать специальные лицензии на взаимодействие с российскими подсанкционными банками, хотя санкции не запрещают таким кредитным организациям отстаивать свои интересы в судах за рубежом. Некоторые юристы-посредники отказывались сотрудничать с подсанкционными российскими банками.

«Траст» не находится под санкциями, но они сказались на зарубежных судебных кейсах, говорит Соколов: «В среднем международные судебные процессы сдвинулись на полтора года. На год из-за влияния ковида, когда откладывались заседания, еще на полгода — из-за начала геополитического кризиса в феврале 2022 года».

Некоторые должники «Траста» также пытались остановить судебные споры с банком, ссылаясь на санкции. Например, семья бывшего совладельца «Открытия» Бориса Минца апеллировала в суде к тому, что «Траст» действует в интересах Банка России, а значит, это будет выплата денег России.

По словам Соколова, помимо семьи Минц аналогичный аргумент пытались использовать бывшие владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы. «Наши оппоненты потратили время и деньги впустую, так как добились нулевого результата», — сказал предправления «Траста». Он объяснил это тем, что судебная система в Великобритании «сутевая и очень профессиональная».

«В Великобритании в ситуации, когда ты по существу прав, вероятность победы почти 100%. Было понятно, что попытка атаки на нас через санкционную призму, предпринятая семьей Минц, сделана с единственной целью — уйти от ответственности. И любой здравомыслящий человек, естественно, принял бы то решение, которое принял английский судья», — заметил Соколов.

В марте этого года Банк России продлил работу «Траста» в качестве банка непрофильных активов еще на три года, до конца 2027-го. Предполагается, что банк продолжит вести ключевые процессы за рубежом, но заявленного срока может не хватить для их завершения.

«Трех лет точно не хватит на завершение 100% международных кейсов. Но мы не опасаемся этого, потому что это данность. <…> Все кейсы по взысканию будут доведены до конца. Возможно, через три года куда-то передадим права», — отметил Соколов.