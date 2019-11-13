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Акции Utair выросли на 13% на фоне слов Грефа о реструктуризации

Акции авиакомпании Utair выросли более чем на 13% вскоре после открытия торгов на Московской бирже.

По данным на 10:36 мск цена возросла на 13,25%. На максимуме стоимость одной акции составила 8,69 руб. Позднее рост замедлился до 10,24%, а цена достигла 8,4 руб. К 10:43 стоимость упала до 8,07 руб.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что планов банкротить Utair нет. Он отмечал, что кредитор согласовал план реструктуризации заложенности перевозчика. 

Материал дополняется.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Utair, акции, Мосбиржа
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