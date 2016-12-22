Греф счел идею о невостребованных вкладах изобретением велосипеда

По словам главы Сбербанка, вопрос с невостребованными вкладами уже законодательно урегулирован. Ранее в Госдуме прозвучали идеи передавать невостребованные вклады из банков в бюджет России

Герман Греф (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал журналистам предложение передать в бюджет России невостребованные вклады из банков. Идея накануне была высказана главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Греф отметил, что уже есть действующие нормы законодательства относительно того, что происходит с невостребованным имуществом. Глава Сбербанка напомнил, что данные вопросы регулируются Гражданским кодексом. «Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто <...> Есть понятие «бесхозяйного» имущества — определенное количество лет это имущество должно быть без хозяев, в законе определен дальнейший его трек», — приводит слова Грефа «РИА Новости». «Я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было», — добавил он.

Понятие «бесхозяйной вещи» закреплено в ст. 225 Гражданского кодекса. Согласно закону бесхозяйной является вещь, которая «не имеет собственника или собственник которой неизвестен». Если хозяина вещи не удается найти в течение года, то ее могут принять в собственность муниципальных властей, где нашли или находится предмет, говорится в законе. Для оформления права собственности необходимо решение суда.

Согласно инициативе, о которой говорил Аксаков, невостребованные вклады предлагается из банков переводить в российский бюджет. По словам депутата, такие предложения уже оформлены и «работа идет». Он добавил, что инициатива только поступила и вплотную депутаты планируют ей заняться в следующем году. Кто именно автор идеи, он не уточнил.

Аксаков также рассказал, что эксперты обсуждают несколько вариантов, куда можно задействовать средства с невостребованных вкладов. Среди них — передача денег региональным бюджетам, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) или на благотворительные цели. При этом, по словам депутата, после дискуссии Госдума, скорее всего, отклонит предложение о передаче невостребованных вкладов в бюджет. Как подчеркнул депутат, в соответствии с Конституцией собственность гражданина незыблема и распоряжаться ей могут только владелец вклада или наследники.