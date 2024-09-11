 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД накрыло сеть узлов связи для подмены номеров телефонных мошенников

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Полицейские и следователи из Чувашии и еще 12 регионов России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи, с помощью которых мошенники могли звонить россиянам из-за рубежа. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами Российской Федерации. Он через Интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские», — рассказала Волк.

Соучастники устанавливали и настраивали оборудование в арендованных квартирах и обеспечивали регулярную замену заблокированных сим-карт. Чтобы скрыть расположение сим-боксов, каждые несколько дней их перевозили в другое место.

Во время обысков оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования и задержали 26 подозреваемых. По данным МВД, преступники использовали более 8 тыс. телефонных номеров, с помощью которых были совершены не менее 100 мошенничеств.

Аферисты изобрели новую схему с установкой «приложения Минздрава»
Life
Мошенники стали звонить и убеждать установить&nbsp;новое &laquo;приложение Минздрава&raquo;

В апреле сотрудники МВД и ФСБ изъяли 277 тыс. SIM-карт, 937 SIM-банков и 11 серверных станций, которые позволяли преступникам совершать более 40 млн мошеннических звонков в сутки.

В пресс-службе МВД сообщили, что правоохранители нарушили работу «крупных локаций криминального телефонного трафика, которые позволяли сообщникам звонить с территории Украины и производить хакерские атаки». Целью этих атак, по данным ведомства, была дестабилизация работы коммерческих организаций и органов госвласти России.

Обыски были проведены по 177 адресам в 42 регионах России. Обвинения в совершении дистанционных хищений денег с банковских счетов граждан были предъявлены 44 фигурантам.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МВД мошенничество сим-карты задержание
Материалы по теме
В петербургском главке МВД раскрыли многомиллионное мошенничество
Общество
Сбербанк назвал две самые опасные мошеннические схемы
Общество
ВТБ начнет замораживать работу приложений при подозрении на мошенничество
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
«РИА Новости» сообщило об уничтожении группы ВСУ у курской ГордеевкиПолитика, 14:26
Рябков счел эскалацией намерение США позволить Киеву бить вглубь РоссииПолитика, 14:22
Прокурор Парижа сообщила о поведении освобожденного из-под стражи ДуроваОбщество, 14:20
Депутат Госдумы заявил о «трещине» в отношениях России и АбхазииПолитика, 14:17
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это теперь сделатьНедвижимость, 14:14
Газлайтинг и само-газлайтинг: как распознать и остановить разрушениеPro, 14:14
Губернатор сообщил о трех сбитых беспилотниках в Мурманской областиПолитика, 14:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Соболев поблагодарил «Зенит» за теплый прием после перехода из «Спартака»Спорт, 14:09
МВД накрыло сеть узлов связи для подмены номеров телефонных мошенниковОбщество, 14:08
«Черные» юристы атакуют ваш бизнес: что поможет защититьсяPro, 13:55
Группа «Аэрофлот» объявила операционные результаты за август 2024 годаПресс-релиз, 13:50
Forbes узнал об «отчаянной» нехватке новой бронетехники в бригадах ВСУПолитика, 13:48
Банк России и Минфин обсудят применение стейблкоинов в ВЭД. Каковы рискиКрипто, 13:44
В Минкультуры подтвердили запрет на прокат фильма «Рыжий»Общество, 13:40