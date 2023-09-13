Обвинение запросило для экс-зампреда ЦБ 9,5 лет

Бывшего зампреда ЦБ Константина Корищенко, обвиняемого в организации хищения 1,4 млрд руб. в обанкротившемся «Инвестбанке», попросили приговорить к 9,5 годам тюрьмы. Подсудимый и его адвокаты настаивают на невиновности

Константин Корищенко (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Прокуратура попросила признать бывшего зампреда ЦБ Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и приговорить их к максимальным срокам по данной статье — к девяти с половиной и девяти годам заключения колонии общего режима соответственно, узнал «Коммерсантъ».

По версии следствия, Корищенко являлся участником хищения около 1,4 млрд руб. в виде паев двух коммерческих инвестиционных фондов в «Инвестбанке», где с 2012 года занимал пост предправления. В декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у «Инвестбанка» лицензии, Корищенко подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на вексель московского ООО «Зодиак-трейд» (по версии обвинения — ничем не обеспеченный). Держателем паев от имени иностранной компании, как отмечает газета, являлся Максим Пальчун.

Помимо тюремных сроков, обвинение предложило оштрафовать каждого из подсудимых на 1 млн руб. и лишить права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях на три года. Кроме того, надзорное ведомство попросило удовлетворить в полном объеме иск о возмещении ущерба на 549,2 млн, поданный от имени АСВ как правопреемника рухнувшего «Инвестбанка».

Обвиняемые и их адвокаты в ходе рассмотрения дела настаивали на полном оправдании. Как говорится в статье, даже в случае признания Корищенко и Пальчуна виновными, скоро истекает десятилетний срок давности.

Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка с 2002 по 2008 год — там он заведовал всеми облигационными программами и валютными операциями. В марте 2009 года был назначен генеральным директором Московской биржи, а в 2012 году возглавил АКБ «Инвестбанк». В нем он являлся не только предправления, но и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Банк, входивший в топ-100 крупнейших в России, лишился ее из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». Весной 2017 года АСВ оценивало долги банка в 40,5 млрд руб.

Корищенко и Пальчун были задержаны в июне 2021 года в рамках уголовного дела о растрате средств «Инвестбанка».