Страховки жизни запретят продавать без памятки для клиента

Всероссийский союз страховщиков разработал внутренний стандарт информирования покупателей полисов. Он, по их мнению, должен покончить с агрессивным навязыванием страховых услуг и повысить прозрачность договоров

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработал внутренний стандарт, на который должны будут опираться страховые компании при заключении, исполнении и прекращении договоров страхования жизни и договоров страхования от несчастных случаев и болезней. Проект соответствующего документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в президиуме ВСС. Внутренний стандарт президиум ВСС планирует принять к концу лета, сообщил РБК вице-президент ВСС Максим Данилов.

К страховым продуктам, которых касается разработанный документ, относятся инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), накопительное страхование жизни (НСЖ), пенсионное страхование пенсий (ПС), страхование от несчастных случаев и болезней (НС), кредитное страхования жизни (КСЖ) и рисковое страхование жизни (РСЖ). Документ описывает требования к страховщикам по раскрытию потенциальным клиентам информации о предлагаемом продукте страхования. Кроме того, страховые компании должны обеспечить информирование клиента при продаже их продуктов через третьих лиц (по оценкам «Эксперт РА», 76% сборов по самому популярному в последнее время страховому продукту — страхованию жизни — идет через банковский канал).

Введение стандарта по взаимодействию с клиентами финансовых услуг, оказываемых страховыми компаниями по договорам страхования жизни и договорам страхования от несчастных случаев и болезней, — один из шагов, предпринимаемых страховщиками в борьбе с мисселингом (навязыванием клиентам страховых продуктов). О жалобах на введение клиентов в заблуждение при продаже сложных финансовых продуктов, к числу которых относится и популярное в последние годы инвестиционное страхование жизни, сообщали организации по защите прав потребителей. На эту проблему обращал внимание и Центробанк. В начале июня 2018 года банковские ассоциации и саморегулируемые ассоциации (в том числе ВСС) подписали меморандум о сотрудничестве по борьбе с мисселингом.

Раскрыть все риски

Страховая компания при оформлении полиса по страхованию жизни или страхованию от несчастных случаев и болезней должна будет обеспечить клиента специальной памяткой. Памятка, набранная «хорошо читаемым» шрифтом, будет занимать максимум один лист А4. В доступной форме в ней должно быть обеспечено разъяснение специальных терминов (если они есть).

В памятке, которая будет касаться инвестиционных продуктов (ИСЖ, НСЖ и пенсионное страхование), должно быть указано: — что заключаемый договор не является банковским и не входит в систему страхования вкладов; — что размер дополнительного инвестдохода нефиксированный (в случае ИСЖ) либо определяется страховой компанией по итогам года (в случае НСЖ, ПС); — что договор носит долгосрочный характер и предусматривает обязательства клиента по регулярной оплате страховых взносов; — обязательство по договору несет сама страховая компания, а не та компания (банк), при посредничестве которой был заключен договор; — договор имеет период охлаждения (время, в течение которого клиент может отказаться от страхового полиса) с указанием его длительности и условий возврата внесенных средств. Если страхователем приобретается страховой полис при получении кредита (страховка от несчастных случаев и болезней, страхование жизни), то в его памятке должны быть прописаны шесть пунктов: — заключение договора личного страхования не является обязательным условием кредита; — кто является выгодоприобретателем по страховке; — договор носит долгосрочный характер и может предусматривать обязательства клиента по регулярной оплате страховых взносов; — страховая компания несет обязательства по договору; — договор имеет период охлаждения (с указанием срока и условий возврата премии). В памятке также должно указываться, предусматривает ли договор возврат части внесенных средств в случае его расторжения.

Памятка по страховым продуктам должна быть первой страницей страховой документации. Согласно разработанному стандарту, в случае если договор заключается в электронной форме, он не может быть заключен без предварительного ознакомления клиента с памяткой. То, что памятка обязательно должна идти до договора, а не где-нибудь посередине, — важный и принципиальный момент, говорит вице-президент ВСС Максим Данилов. «То есть, даже если менеджеры по продажам постараются рассказать о «гарантированной» доходности, в памятке понятным языком будет прописано, что она (доходность) не фиксированная», — отмечает он. В памятке будет содержаться минимальный состав необходимой информации, которую важно донести до страхователя при заключении договора, чтобы он ясно себе представлял, какой продукт приобретает, отмечает Данилов.

Не влияя на банки

В ряде страховых компаний («Сбербанк страхование жизни», «Ингосстрах-Жизнь», «ВТБ Страхование») РБК сообщили, что, не дожидаясь разработки внутреннего стандарта, внедрили ряд мер, которые призваны качественно информировать клиента при покупке полиса, особенно через банковские каналы продаж.

В ВСС считают, что благодаря понятной памятке с основными пояснениями и характеристиками продукта мисселинг как системная проблема уйдет, говорит Данилов. По его словам, могут остаться лишь случаи какого-либо совсем «наглого» поведения со стороны отдельных менеджеров продаж. На продажи ИСЖ нововведение не повлияет, так как основной фактор, работающий в пользу этих продуктов, — ставки, а не слова менеджера по продажам, полагает вице-президент ВСС.

Между тем опрошенные РБК эксперты сомневаются, что стандарт сможет полностью решить проблему с навязыванием страховых продуктов.

Из стандарта никак не следует, что страховщики каким-либо образом будут отвечать за его соблюдение сотрудниками банков, говорит руководитель комитета по контролю качества страховых продуктов Объединения потребителей России Андрей Крупнов. «Собственно, это и юридически невозможно, так как стандарт принимается для страховых организаций и для сотрудников банков он не будет иметь никакой силы», — отмечает он. «Поскольку договоры страхования жизни продаются в основном через банки и именно банки получают основную часть маржи и являются главными интересантами данного вида бизнеса, какие бы обязательства ни брали на себя страховщики, проблему навязывания банками страховых продуктов взамен традиционных банковских пассивов это не решит», — отмечает экономист.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, в свою очередь, указывает, что в памятку на оформление страховки при получении кредита должны быть, например, включены сведения о том, что страховка не распространяется на беременность, осложнения при беременности, инвалидность и пр. «Человек может надеяться на страховую выплату, но страховка от несчастных случаев не покрывает осложнения при беременности — необходимо, чтобы такие значимые исключения отражались в памятке», ​​ — отмечает он.

По словам Янина, стандарт также не решает проблемы с использованием коллективной схемы страхования при выдаче кредита, к которой заемщика подключают без согласия и на которую не распространяется период охлаждения. Речь идет о том, что банки нередко предлагают заемщикам присоединиться к договору коллективного страхования — например, от утраты трудоспособности, потери источника доходов, мошеннических действий со стороны третьих лиц и т.д. Банк сам заключает договор со страховщиком, а клиентам, которым оформляет кредиты или выдает кредитные карты, предлагает присоединиться к нему, часто не предупреждая, что страховка действует в рамках коллективного договора и, значит, на нее не распространяется период охлаждения.