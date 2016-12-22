ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,48 62,68 EUR Нал. 74,27 73,24 USD Бирж. 63,03 +0,25 EUR Бирж. 73,42 -0,03 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6064,00 -175,30 IMOEX 2231,03 -0,25% RTSI 1113,60 -0,59% Brent 75,60 +1,96% DJIA 24283,11 +0,12% Nasdaq 7561,63 +0,39%
Страховки жизни запретят продавать без памятки для клиента
Лента новостей
В Новосибирске из горящей высотки эвакуировали более 60 человек 07:21, Общество Facebook отказался от запрета на размещение рекламы криптовалют 07:05, Технологии и медиа Страховки жизни запретят продавать без памятки для клиента 07:02, Финансы В Россию вернулись из Сирии два вертолета Ка-52 и их экипажи 06:33, Общество Попавшая под санкции дочка «Ростеха» продает свою долю в СП с Siemens 06:30, Бизнес ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола €24,6 тыс. 06:22, Общество Вице-президент США призвал мигрантов не въезжать в страну нелегально 05:52, Политика Издательство «Просвещение» через суд потребовало вернуть товарный знак 05:43, Бизнес Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 05:42, РБК и Ингосстрах Месси признали лучшим игроком матча Аргентина — Нигерия 05:27, Общество CNN сообщил об усилении охраны Сары Сандерс после инцидента в ресторане 05:22, Политика Обвиняемый в США российский хакер не признал вину 04:46, Общество Минобороны предложит послужить в научных ротах по контракту 04:41, Общество Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа 04:27, Политика Премьер Греции потребовал от Великобритании вернуть мрамор Парфенона 04:14, Политика В ФНС предложили выдавать самозанятым 10 тыс руб при регистрации 04:12, Экономика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 04:09, Партнерский материал Датский премьер предложил оценить риски «Северного потока-2» для Украины 03:43, Политика В Египте проверят влияние размещения команды в Грозном на ее провал на ЧМ 03:42, Общество Новак обсудил с главой Минфина США прекращенные из-за санкций проекты 03:22, Политика Правозащитники не нашли оснований для недопуска журналистов RT на Украину 02:59, Политика Диего Марадону госпитализировали после матча Аргентины и Нигерии 02:42, Общество В полиции назвали причину эвакуаций в Ростове-на-Дону 02:37, Общество Госдеп США одобрил продажу 5 комплексов «Иджис» на сумму $860 млн Испании 02:17, Политика Месси рассказал о сложностях в матче с Нигерией 01:51, Общество В Ростове-на-Дону из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько отелей 01:40, Общество Диего Марадоне после матча Аргентины и Нигерии вызвали врачей 01:18, Общество Марадона показывал неприличные жесты во время матча Аргентина-Нигерия 01:17, Общество
Страховки жизни запретят продавать без памятки для клиента
Финансы, 07:02
0
Страховки жизни запретят продавать без памятки для клиента
Всероссийский союз страховщиков разработал внутренний стандарт информирования покупателей полисов. Он, по их мнению, должен покончить с агрессивным навязыванием страховых услуг и повысить прозрачность договоров
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработал внутренний стандарт, на который должны будут опираться страховые компании при заключении, исполнении и прекращении договоров страхования жизни и договоров страхования от несчастных случаев и болезней. Проект соответствующего документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в президиуме ВСС. Внутренний стандарт президиум ВСС планирует принять к концу лета, сообщил РБК вице-президент ВСС Максим Данилов.

К страховым продуктам, которых касается разработанный документ, относятся инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), накопительное страхование жизни (НСЖ), пенсионное страхование пенсий (ПС), страхование от несчастных случаев и болезней (НС), кредитное страхования жизни (КСЖ) и рисковое страхование жизни (РСЖ). Документ описывает требования к страховщикам по раскрытию потенциальным клиентам информации о предлагаемом продукте страхования. Кроме того, страховые компании должны обеспечить информирование клиента при продаже их продуктов через третьих лиц (по оценкам «Эксперт РА», 76% сборов по самому популярному в последнее время страховому продукту — страхованию жизни — идет через банковский канал).

Вклады-гибриды: как ЦБ проконтролирует продажу банками чужих продуктов
Финансы

Введение стандарта по взаимодействию с клиентами финансовых услуг, оказываемых страховыми компаниями по договорам страхования жизни и договорам страхования от несчастных случаев и болезней, — один из шагов, предпринимаемых страховщиками в борьбе с мисселингом (навязыванием клиентам страховых продуктов). О жалобах на введение клиентов в заблуждение при продаже сложных финансовых продуктов, к числу которых относится и популярное в последние годы инвестиционное страхование жизни, сообщали организации по защите прав потребителей. На эту проблему обращал внимание и Центробанк. В начале июня 2018 года банковские ассоциации и саморегулируемые ассоциации (в том числе ВСС) подписали меморандум о сотрудничестве по борьбе с мисселингом.

Раскрыть все риски

Страховая компания при оформлении полиса по страхованию жизни или страхованию от несчастных случаев и болезней должна будет обеспечить клиента специальной памяткой. Памятка, набранная «хорошо читаемым» шрифтом, будет занимать максимум один лист А4. В доступной форме в ней должно быть обеспечено разъяснение специальных терминов (если они есть).

В памятке, которая будет касаться инвестиционных продуктов (ИСЖ, НСЖ и пенсионное страхование), должно быть указано:

— что заключаемый договор не является банковским и не входит в систему страхования вкладов;

— что размер дополнительного инвестдохода нефиксированный (в случае ИСЖ) либо определяется страховой компанией по итогам года (в случае НСЖ, ПС);

— что договор носит долгосрочный характер и предусматривает обязательства клиента по регулярной оплате страховых взносов;

— обязательство по договору несет сама страховая компания, а не та компания (банк), при посредничестве которой был заключен договор;

— договор имеет период охлаждения (время, в течение которого клиент может отказаться от страхового полиса) с указанием его длительности и условий возврата внесенных средств.

Если страхователем приобретается страховой полис при получении кредита (страховка от несчастных случаев и болезней, страхование жизни), то в его памятке должны быть прописаны шесть пунктов:

— заключение договора личного страхования не является обязательным условием кредита;

— кто является выгодоприобретателем по страховке;

— договор носит долгосрочный характер и может предусматривать обязательства клиента по регулярной оплате страховых взносов;

— страховая компания несет обязательства по договору;

— договор имеет период охлаждения (с указанием срока и условий возврата премии).

В памятке также должно указываться, предусматривает ли договор возврат части внесенных средств в случае его расторжения.

Памятка по страховым продуктам должна быть первой страницей страховой документации. Согласно разработанному стандарту, в случае если договор заключается в электронной форме, он не может быть заключен без предварительного ознакомления клиента с памяткой. То, что памятка обязательно должна идти до договора, а не где-нибудь посередине, — важный и принципиальный момент, говорит вице-президент ВСС Максим Данилов. «То есть, даже если менеджеры по продажам постараются рассказать о «гарантированной» доходности, в памятке понятным языком будет прописано, что она (доходность) не фиксированная», — отмечает он. В памятке будет содержаться минимальный состав необходимой информации, которую важно донести до страхователя при заключении договора, чтобы он ясно себе представлял, какой продукт приобретает, отмечает Данилов.

Не влияя на банки

В ряде страховых компаний («Сбербанк страхование жизни», «Ингосстрах-Жизнь», «ВТБ Страхование») РБК сообщили, что, не дожидаясь разработки внутреннего стандарта, внедрили ряд мер, которые призваны качественно информировать клиента при покупке полиса, особенно через банковские каналы продаж.

В ВСС считают, что благодаря понятной памятке с основными пояснениями и характеристиками продукта мисселинг как системная проблема уйдет, говорит Данилов. По его словам, могут остаться лишь случаи какого-либо совсем «наглого» поведения со стороны отдельных менеджеров продаж. На продажи ИСЖ нововведение не повлияет, так как основной фактор, работающий в пользу этих продуктов, — ставки, а не слова менеджера по продажам, полагает вице-президент ВСС.

Минфин согласился заплатить 500 млрд руб. за медстраховки неработающих
Экономика

Между тем опрошенные РБК эксперты сомневаются, что стандарт сможет полностью решить проблему с навязыванием страховых продуктов.

Из стандарта никак не следует, что страховщики каким-либо образом будут отвечать за его соблюдение сотрудниками банков, говорит руководитель комитета по контролю качества страховых продуктов Объединения потребителей России Андрей Крупнов. «Собственно, это и юридически невозможно, так как стандарт принимается для страховых организаций и для сотрудников банков он не будет иметь никакой силы», — отмечает он. «Поскольку договоры страхования жизни продаются в основном через банки и именно банки получают основную часть маржи и являются главными интересантами данного вида бизнеса, какие бы обязательства ни брали на себя страховщики, проблему навязывания банками страховых продуктов взамен традиционных банковских пассивов это не решит», — отмечает экономист.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, в свою очередь, указывает, что в памятку на оформление страховки при получении кредита должны быть, например, включены сведения о том, что страховка не распространяется на беременность, осложнения при беременности, инвалидность и пр. «Человек может надеяться на страховую выплату, но страховка от несчастных случаев не покрывает осложнения при беременности — необходимо, чтобы такие значимые исключения отражались в памятке», ​​ — отмечает он.

Минфин предложил МВД и МЧС страховать своих сотрудников самостоятельно
Финансы

По словам Янина, стандарт также не решает проблемы с использованием коллективной схемы страхования при выдаче кредита, к которой заемщика подключают без согласия и на которую не распространяется период охлаждения. Речь идет о том, что банки нередко предлагают заемщикам присоединиться к договору коллективного страхования — например, от утраты трудоспособности, потери источника доходов, мошеннических действий со стороны третьих лиц и т.д. Банк сам заключает договор со страховщиком, а клиентам, которым оформляет кредиты или выдает кредитные карты, предлагает присоединиться к нему, часто не предупреждая, что страховка действует в рамках коллективного договора и, значит, на нее не распространяется период охлаждения.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: страховой рынок
Главное
Попавшая под санкции дочка «Ростеха» продает свою долю в СП с Siemens Бизнес
Материалы по теме
Минфин согласился заплатить 500 млрд руб. за медстраховки неработающих Экономика
«Росгосстрах» создал своего страховщика жизни Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter