«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года

До конца 2025 года Сбербанк нацелен занять до четверти рынка в Крыму, оценил Герман Греф. Вслед за банковским бизнесом на полуостров будут выходить компании экосистемы «Сбера»

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К концу 2024 года доля Сбербанка на рынке Крыма достигнет 20–25%, сказал журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

«Наш приход сюда — это плохая новость для наших конкурентов, потому что на 200 базисных пунктов сразу же упали ставки по кредитованию. Я думаю, что это хорошая новость для предпринимателей и для жителей Крыма. Поэтому мы будем поддерживать высокий уровень конкуренции, и думаю, что мы быстро будем наращивать долю нашего рынка. До конца этого года доля нашего рынка здесь будет примерно 20–25% и дальше будет расти. Начинали мы с нуля, в прошлом году вышли только на этот рынок», — отметил он на брифинге, организованном в рамках мероприятий к десятилетию курорта «Мрия».

Согласно отчетности «Сбера» по МСФО, на 1 июля 2024 года рыночная доля крупнейшего банка в целом по России составляла 31,5% в сегменте корпоративного кредитования и 47,5% в рознице. Но в ипотеке доля Сбербанка на ту же отчетную дату была выше — 55,3%. В сегменте сбережений «Сбер» тоже лидирует — его доля на рынке вкладов населения превышает 44%.

Сбербанк начал открывать отделения в Крыму весной 2023 года, после того как в 2022 году попал под блокирующие западные санкции. В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания «Сбера»: 15 офисов для розничных клиентов и три — для бизнеса, сообщили в пресс-службе банка. Города присутствия — Севастополь, Симферополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Евпатория. Как уточнили в «Сбере», до конца года на полуострове будет открыто еще 22 отделения банка для обслуживания бизнеса и до семи офисов для работы с клиентами-физлицами. Помимо Сбербанка, за последний год на рынок Крыма также вышли ВТБ и Т-Банк (бывший Тинькофф Банк), также находящиеся в западных санкционных списках.

Нефинансовые сервисы экосистемы «Сбера» тоже выйдут на рынок Крыма в ближайшие годы, сказал Греф. Точных планов и сроков он не раскрыл.

«Что касается экосистемы, постепенно экосистема тоже начинает приходить сюда. Мы не строим каких-то планов, в соответствии с которыми они должны развиваться. Каждая из компаний экосистемы принимает решения для себя сама. Но я думаю, что в ближайшие годы они все здесь появятся», — указал глава «Сбера».