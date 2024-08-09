 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ВТБ и Сбербанк объявили о мерах по поддержке заемщиков в Курской области

Сбербанк SBER ₽281,9 +0,29% Купить
ВТБ RU000A0JV3Q3 ₽1 044,11 0% Купить
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Банки ВТБ и Сбербанк объявили о мерах поддержки заемщиков и их семей, пострадавших от боевых действий на границе в Курской области. Об этом говорится в пресс-релизах кредитных организаций, поступивших в РБК.

В ВТБ сообщили, что каждое обращение клиентов будет рассмотрено индивидуально.

  • Кредитная задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью I группы будет списана, банк окажет необходимую помощь родственникам и семьям таких клиентов.
  • Пострадавшим банк готов предоставить кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки.

«Для урегулирования задолженности клиенты могут самостоятельно передавать информацию в банк через чат в «ВТБ Онлайн», офис или контакт-центр», — говорится в сообщении.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В Сбербанке сообщили, что разработали постоянную программу поддержки заемщиков с приграничных территорий или эвакуированных оттуда.

  • Банк полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий.
  • Для пострадавших и эвакуированных жителей Курской области действует приоритетный индивидуальный режим работы, а также беспроцентная отсрочка по платежам для заемщиков, проживающих в отдельных районах области.
  • Для людей, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), организовано выездное обслуживание.
  • Для компаний малого бизнеса запущена программа реструктуризации кредитов.

«Клиентам, ведущим бизнес в районах Курской области, из которых проводится эвакуация, банк готов отменить неустойки и штрафы за несвоевременные платежи, возникшие в связи с текущей ситуацией. Кроме того, предприниматели смогут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по кредиту», — отметили в банке.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
ВТБ Сбербанк Курская область
Материалы по теме
В Курскую область направили дополнительные силы МЧС
Общество
В Курской области возникли проблемы с интернетом и связью из-за DDoS-атак
Политика
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Крушение самолета в Бразилии. ВидеоОбщество, 20:40
Винер оценила победу уроженки России на Олимпийских играхСпорт, 20:27
Снятого с Игр-2024 тренера обвинили в изнасиловании 18-летней спортсменкиСпорт, 20:26
Globo сообщил о крушении пассажирского самолета в Бразилии⁠Общество, 20:24
Где в Курской области были нанесены удары по ВСУ. КартаПолитика, 20:23
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
В Курской области сбили восемь украинских ракет и беспилотниковПолитика, 20:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Состояние семьи индийского миллиардера Амбани достигло 10% ВВП страныБизнес, 20:05
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:04
Т-банк решил открыть филиалы за рубежомФинансы, 19:56
При обстреле Шебекино ранен мужчинаПолитика, 19:52
В Дагестане мужчина в никабе открыл огонь по полицейскимОбщество, 19:50
Победа гимнастки из России. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 19:50
В РДКБ сообщили о состоянии госпитализированных из Курской области детейПолитика, 19:45