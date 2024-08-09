ВТБ и Сбербанк объявили о мерах по поддержке заемщиков в Курской области

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Банки ВТБ и Сбербанк объявили о мерах поддержки заемщиков и их семей, пострадавших от боевых действий на границе в Курской области. Об этом говорится в пресс-релизах кредитных организаций, поступивших в РБК.

В ВТБ сообщили, что каждое обращение клиентов будет рассмотрено индивидуально.

Кредитная задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью I группы будет списана, банк окажет необходимую помощь родственникам и семьям таких клиентов.

Пострадавшим банк готов предоставить кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки.

«Для урегулирования задолженности клиенты могут самостоятельно передавать информацию в банк через чат в «ВТБ Онлайн», офис или контакт-центр», — говорится в сообщении.

В Сбербанке сообщили, что разработали постоянную программу поддержки заемщиков с приграничных территорий или эвакуированных оттуда.

Банк полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий.

Для пострадавших и эвакуированных жителей Курской области действует приоритетный индивидуальный режим работы, а также беспроцентная отсрочка по платежам для заемщиков, проживающих в отдельных районах области.

Для людей, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), организовано выездное обслуживание.

Для компаний малого бизнеса запущена программа реструктуризации кредитов.

«Клиентам, ведущим бизнес в районах Курской области, из которых проводится эвакуация, банк готов отменить неустойки и штрафы за несвоевременные платежи, возникшие в связи с текущей ситуацией. Кроме того, предприниматели смогут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по кредиту», — отметили в банке.