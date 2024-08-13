Экс-руководители обанкротившегося банка получили сроки за хищение

Бывших топ-менеджеров Межтопэнергобанка признали виновными в хищениях путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов фиктивным фирмам. Предполагаемый организатор находится за границей. В 2017 году у банка отозвали лицензию

Елена Литвинова и Игорь Грабовой (справа) (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правления Межтопэнергобанка Игоря Грабового и экс-руководителя кредитного управления Елену Литвинову виновными в хищении из банка более 4,8 млрд руб., сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Грабовой получил пять лет тюрьмы, Литвинова — четыре. Прокуроры просили назначить им восемь и семь лет колонии соответственно.

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в 2017 году, тогда он занимал 108-е место в банковской системе России по величине активов. По данным регулятора, финансовая организация «неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски» и кредитовала компании, которые не вели реальную хозяйственную деятельность. Банк признали несостоятельным (банкротом), АСВ было выбрано конкурсным управляющим. На момент краха долг Межтопэнергобанка перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб., передает «Коммерсантъ».

В том же году было заведено уголовное дело о хищениях (ч. 4 ст. 159 УК). Изначально Грабовой и Литвинова проходили по нему как свидетели, но в 2018 году следствие пришло к выводу, что они напрямую причастны к «хищению денежных средств банка под предлогом кредитования юридических и физических лиц». Топ-менеджерам вменили выдачу ничем не обеспеченных кредитов на сумму более 800 млн руб., но впоследствии сумма ущерба выросла.

Следствие считает, что Грабовой и Литвинова действовали по указанию бывшего председателя правления банка Юрия Шутова. Он покинул Россию еще до отзыва лицензии у Межтопэнергобанка. В 2020 году экс-банкира заочно арестовали, его дело выделили в отдельное производство. По версии правоохранительных органов, через счета подконтрольных Шутову фирм за границу могло быть выведено не менее 11,9 млрд руб.