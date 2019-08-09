ЦБ спрогнозировал снижение ставок по долларовым вкладам

Банк России прогнозирует снижение ставок по долларовым вкладам после решения ФРС впервые за десять лет снизить базовую ставку

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Банк России ожидает снижение ставок по долларовым вкладам, говорится в комментарии ЦБ о ликвидности банковского сектора и финансовых рынках.

«Пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США в краткосрочной перспективе может привести к некоторой дополнительной коррекции вниз долларовых депозитных ставок», — говорится в комментарии.

В июле 2019 года ФРС США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 2,25–2,5 до 2–2,25%. Снижение произошло впервые за десять лет.

Согласно данным ЦБ, ставки по долларовым вкладам уже снижаются с осени прошлого года, когда на фоне падения рубля банки повысили их более чем до 3%. Сейчас средняя ставка по валютным депозитам со сроком хранения до одного года составляет 1,5%, больше года — 2,3%. Доля долларовых вкладов до года составляет 54,4%, свыше одного года — 45,6%.