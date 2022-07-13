ЦБ сообщил о шестикратном росте числа выявленных пирамид

За первое полугодие ЦБ выявил в 6,5 раза больше пирамид. Мошенники воспользовались тем, что люди, обеспокоенные возможными экономическими трудностями на фоне санкций, искали новые способы инвестиций, пояснили в регуляторе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С января по июнь этого года Центробанк выявил 2288 финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, сообщается на сайте регулятора.

За полгода ЦБ раскрыл 954 финансовые пирамиды, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее. В частности, резко выросло количество так называемых хайп-проектов (мошеннических проектов в интернете, которые похожи на фонд коллективных инвестиций), которые работали исключительно в Telegram c помощью ботов.

Помимо этого, более половины (56%, или 537 субъектов) раскрытых пирамид составили проекты, предлагающие инвестировать в криптовалюты и псевдокриптовалюты. Популярными остались и финансовые пирамиды в форме экономических игр (четверть от всего числа, 236 субъектов).

Число нелегальных кредиторов (компании, которые действуют без лицензии ЦБ), выявленных за первые шесть месяцев 2022 года, выросло до 663. Это почти в два раза больше, чем годом ранее (344).

Как отметили в ЦБ, злоумышленники воспользовались тем, что из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов. «Обеспокоенные возможными экономическими трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом на этот «запрос» стало появление новых финансовых пирамид (псевдоинвестиционных проектов)», — пояснили в регуляторе.

При этом почти 80% пирамид и «нелегалов» действовали в интернете. В основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.

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С декабря 2021 года в России действует закон, который позволяет блокировать сайты пирамид без суда. Информацию о мошеннических ресурсах Генпрокуратуре передают глава ЦБ и его заместители. Ведомство, в свою очередь, направляет предписание о досудебной блокировке Роскомнадзору. Блокировать также разрешается сайты, которые имеют схожие доменные имена с настоящими финансовыми организациями и предлагают банковские, страховые и иные финансовые услуги, не имея права на их оказание.