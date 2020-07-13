Кудрин назвал основные риски для стабильности финансовой системы России

К числу причин низкой оценки устойчивости финансовой системы России глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отнес, в частности, доминирование крупных государственных институтов

Алексей Кудрин (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

По устойчивости финансовой системы Россия находится на 120-м месте в мире, и одной из причин этого является доминирование на финансовом рынке представителей госсектора. Об этом заявил на прошедшем в Совете Федерации заседании Совета по развитию финансового рынка глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная, много рисков. Один из факторов нашего низкого положения — доминирование крупных государственных институтов», — сказал Кудрин (его выступление транслировалось на YouTube-канале Совфеда).

Говоря о других факторах, глава Счетной палаты указал на узость спектра используемых финансовых инструментов, среди которых доминируют облигации и банковские кредиты, а размещение акций для привлечения средств с 2017 года практически не используется.

«У нас есть те резервы, которые требуется мобилизовать, чтобы финансовый рынок стал абсолютно адекватным тем задачам, которые стоят перед нашей страной в части экономического роста», — сказал Кудрин.