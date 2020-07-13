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Кудрин назвал основные риски для стабильности финансовой системы России

К числу причин низкой оценки устойчивости финансовой системы России глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отнес, в частности, доминирование крупных государственных институтов
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Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

По устойчивости финансовой системы Россия находится на 120-м месте в мире, и одной из причин этого является доминирование на финансовом рынке представителей госсектора. Об этом заявил на прошедшем в Совете Федерации заседании Совета по развитию финансового рынка глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная, много рисков. Один из факторов нашего низкого положения — доминирование крупных государственных институтов», — сказал Кудрин (его выступление транслировалось на YouTube-канале Совфеда).

Говоря о других факторах, глава Счетной палаты указал на узость спектра используемых финансовых инструментов, среди которых доминируют облигации и банковские кредиты, а размещение акций для привлечения средств с 2017 года практически не используется.

Кудрин заявил о застое в экономике России
Экономика
Алексей Кудрин

«У нас есть те резервы, которые требуется мобилизовать, чтобы финансовый рынок стал абсолютно адекватным тем задачам, которые стоят перед нашей страной в части экономического роста», — сказал Кудрин.

Он также отметил, что новые серьезные вызовы для финансового сектора создала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. При этом глава Счетной палаты выделил основные риски для финансового сектора, отнеся к ним:

  • рост невозврата кредитов, обесценение залогов и ухудшение качества кредитного портфеля;
  • рост долговой нагрузки на мировом рынке, который повлияет и на Россию (Кудрин отметил, что на начало 2020 года совокупный мировой долг достиг 322% мирового ВВП);
  • снижение в условиях пандемии COVID-19 прибыли и ликвидности банков и возможное возникновение дефицита ликвидности;
  • отток иностранных инвестиций с российского фондового рынка;
  • увеличение объема недосозданных на фоне ухудшения качества кредитного портфеля резервов и возможность возникновения у банков нехватки капитала;
  • ограничение возможности наращивания госдолга;
  • низкое качество многих заемщиков, домохозяйств и предприятий, снижающее эффективность предложения услуг.
Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Кудрин, госбанки
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