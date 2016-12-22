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Контролирующий акционер «Восточного» подал в суд на банк
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Контролирующий акционер «Восточного» подал в суд на банк
Финансы, 11:04
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Контролирующий акционер «Восточного» подал в суд на банк
Иск в банку «Восточный» подала кипрская Evison Holdings Ltd., которая владеет 51,62% уставного капитала кредитной организации
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую инвестиционный фонд Baring Vostok владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный», подала иск против кредитной организации. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано в пятницу, 7 сентября, в Арбитражный суд Амурской области. Истцом указана кипрская компания Evison Holdings Ltd. Она контролирует 51,62% уставного капитала российского банка, свидетельствуют данные Центробанка. Evison владеет контрольным пакетом акций «Восточного» и представляет интересы одного из фондов инвестиционной группы Baring — Baring Vostok Fund IV Managers Limited. Компанией-акционером «Восточного» владеет Майкл Калви. Он же контролирует компанию Baring Vostok Manager Holding Limited, которая управляет фондом.

В пресс-службе банка «Восточный» РБК отметили, что банк никаких исковых заявлений от акционеров не получал.

Истец оспаривает назначение Вячеслава Арутюняна временно исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный», сказал РБК партнер BVCP Андрей Костяшкин.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Георгий Перемитин.
Теги: Банкротство
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