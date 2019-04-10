Единственный независимый директор вышел из совета директоров «Восточного»

Независимый директор «Восточного» Николай Варма подал заявление о выходе из состава совета директоров банка. Сегодня совет директоров должен был рассматривать вопрос об отставке главы банка, теперь заседание не состоится

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Независимый член совета директоров банка «Восточный» Николай Варма подал заявление о добровольном выходе из состава совета, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник, близкий к банку, а также знакомый Вармы. Заявление, по словам источников, датировано 10 апреля.

В среду, 10 апреля, должно было состояться заседание совета директоров, в повестку которого входил вопрос о смене и.о. председателя правления банка Александра Нестеренко. Он был назначен на этот пост осенью 2018 года как компромиссная фигура для двух групп конфликтующих акционеров банка «Восточный» — фонда Baring Vostok (52%) и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%). Отставку Нестеренко инициировала группа акционеров, связанная с «Финвижн».

После выхода Вармы из состава совета директоров заседание об отставке не состоится, потому что достичь кворума не удастся, заметил источник РБК. Согласно уставу, кворум для совета директоров — присутствие не менее половины его членов.

В совете директоров банка девять членов — по четыре от двух групп акционеров — Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров, а также один независимый директор. Трое членов СД от Baring — его председатель Майкл Калви и партнеры фонда Иван Зюзин и Филипп Дельпаль — находятся за решеткой по подозрению в мошенничестве, дело против них возбуждено по заявлению партнера Аветисяна и миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. От Baring в совете директоров остался Григорий Жданов.