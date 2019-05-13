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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Финансы ,  
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Акции Московской биржи подешевели на 7,5%
Стоимость акций Мосбиржи после открытия торгов в понедельник упала на 6,5%. Это связано с намеченным на вторник закрытием реестра на выплату дивидендов, считают эксперты
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов в понедельник, 13 мая, снизились на 7,5% до 84,78 руб. за штуку, следует из информации на сайте биржи.

На закрытии торгов 10 мая акции Мосбиржи стоили 91,67 руб. за штуку. На минимуме 13 мая их стоимость опустилась до отметки 84,78 руб., что на 7,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Индекс Мосбиржи составляет 2518,33 пункта, это на 0,14% больше, чем во время закрытия торгов 10 мая.

Закрытие реестра на выплату дивидендов акционерам ПАО «Московская биржа» установлено на 14 мая.

Падение акций обусловлено закрытием реестра, заявил РБК начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. «Формально дата отсечки 14 мая, но так как акции торгуются в режиме Т+2, то провалы котировок происходят за день до закрытия реестра. То есть падение бумаг Мосбиржи сегодня абсолютно рабочая и предсказуемая ситуация», — сказал он.

Такого же мнения придерживается и главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. Поскольку торги идут в режиме Т+2, последний день с дивидендами пришелся на 10 мая, пояснил он РБК. «В результате сегодня акции торгуются уже без дивидендов. Это стандартная ситуация», — добавил Александров.

Заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин также заявил, что снижение акций Мосбиржи — ожидаемое событие. «Падение котировок сопоставимо с выплатами, которые составляют около 8 руб. с каждой бумаги», — сказал он.

К 11:45 мск стоимость акций Московской биржи составляла 86,4 руб., что на 5,75% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Финансы
Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства

В апреле Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства. Председатель правления биржи Александр Афанасьев покинет свою должность 15 мая «в связи с досрочным выполнением задач». Он занимает пост главы Мосбиржи с 2012 года.

Новым председателем правления набсовет рекомендовал назначить Юрия Денисова, одного из членов совета. Его кандидатуру направили на согласование в ЦБ.

Авторы: Георгий Макаренко, Константин Нагаев
Теги: Мосбиржа, Акции
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