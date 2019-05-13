Акции Московской биржи подешевели на 7,5%

Стоимость акций Мосбиржи после открытия торгов в понедельник упала на 6,5%. Это связано с намеченным на вторник закрытием реестра на выплату дивидендов, считают эксперты

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Котировки ценных бумаг Московской биржи после открытия торгов в понедельник, 13 мая, снизились на 7,5% до 84,78 руб. за штуку, следует из информации на сайте биржи.

На закрытии торгов 10 мая акции Мосбиржи стоили 91,67 руб. за штуку. На минимуме 13 мая их стоимость опустилась до отметки 84,78 руб., что на 7,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Индекс Мосбиржи составляет 2518,33 пункта, это на 0,14% больше, чем во время закрытия торгов 10 мая.

Закрытие реестра на выплату дивидендов акционерам ПАО «Московская биржа» установлено на 14 мая.

Падение акций обусловлено закрытием реестра, заявил РБК начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. «Формально дата отсечки 14 мая, но так как акции торгуются в режиме Т+2, то провалы котировок происходят за день до закрытия реестра. То есть падение бумаг Мосбиржи сегодня абсолютно рабочая и предсказуемая ситуация», — сказал он.

Такого же мнения придерживается и главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. Поскольку торги идут в режиме Т+2, последний день с дивидендами пришелся на 10 мая, пояснил он РБК. «В результате сегодня акции торгуются уже без дивидендов. Это стандартная ситуация», — добавил Александров.