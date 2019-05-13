СМИ сообщили об отказе ЦБ чеканить монеты меньше 1 руб.

В 2018 году в России не чеканили монет номиналом меньше 1 руб. Доля монет в общей сумме наличных денег составляет 1%, а в количестве денежных знаков — 91,4%

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В прошлом году Центробанк не выпускал в обращение новых монет номиналом ниже 1 руб., пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Согласно отчету ЦБ, на который издание обратило внимание, в то время структура монет номиналом ниже 1 руб. не менялась в процентном соотношении. Тогда как в отчете Банка России за 2017 год было сказано, что таких монет стало больше на 0,1%.

«В оборот выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи», — заявили газете в пресс-службе ЦБ.

Так, по данным на 1 января 2019-го, в обращении находились монеты в 1 коп. на общую сумму 72,8 млн руб., 5 коп. — на 288,4 млн, 10 коп. — на 2,54 млрд руб., а 50 коп. — на 3,64 млрд. При этом не учитывались монеты, сделанные из драгоценных металлов.