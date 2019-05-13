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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Финансы ,  
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СМИ сообщили об отказе ЦБ чеканить монеты меньше 1 руб.
В 2018 году в России не чеканили монет номиналом меньше 1 руб. Доля монет в общей сумме наличных денег составляет 1%, а в количестве денежных знаков — 91,4%
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В прошлом году Центробанк не выпускал в обращение новых монет номиналом ниже 1 руб., пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Согласно отчету ЦБ, на который издание обратило внимание, в то время структура монет номиналом ниже 1 руб. не менялась в процентном соотношении. Тогда как в отчете Банка России за 2017 год было сказано, что таких монет стало больше на 0,1%.

«В оборот выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи», — заявили газете в пресс-службе ЦБ.

Так, по данным на 1 января 2019-го, в обращении находились монеты в 1 коп. на общую сумму 72,8 млн руб., 5 коп. — на 288,4 млн, 10 коп. — на 2,54 млрд руб., а 50 коп. — на 3,64 млрд. При этом не учитывались монеты, сделанные из драгоценных металлов.

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Общая сумма наличных денег в обращении увеличилась на 775,2 млрд руб., в том числе 768,5 млрд — банкноты, 6,7 млрд — монеты. Всего же в обращении на 31 декабря 2018-го наличных было на 10,32 трлн руб. «В общей сумме наличных денег банкноты составили 99,0%, монеты — 1,0%, в общем количестве денежных знаков банкноты составили 8,6%, монеты — 91,4%», — отметили в ЦБ.

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Часть монет оседает у граждан и не возвращается в оборот, заявили в пресс-службе Банка России в разговоре с «Известиями». В ЦБ добавили, что советуют кредитным организациям «проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот».

От чеканки монет номиналом 1 коп. и 5 коп. ЦБ отказался еще в 2012 году, сообщал газете Георгий Лунтовский, занимавший тогда пост первого зампреда Банка России.

Теги: монеты, Центробанк
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