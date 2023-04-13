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Оператор ставок заявил о росте переводов россиян нелегальным казино

Глава «Мобильной карты»: в России за год выросли переводы в пользу незаконных азартных игр
В 2022 году в России вырос объем платежей в адрес нелегальных азартных игр, заявил единый оператор букмекерских ставок. ЦБ предложил блокировать такие операции
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В России за последний год выросли масштабы денежных переводов в пользу незаконных организаторов азартных игр, и ситуация пока не улучшается. Об этом на платежной конференции Ассоциации банков России рассказала Елена Шейкина, председатель правления небанковской кредитной организации «Мобильная карта», которая является единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП).

«С началом специальной военной операции мы отметили, что платежи в пользу незаконных организаторов участились, Peer-2-Peer эквайринг (переводы между физлицами. — РБК) процветает, каких-то улучшений мы не наблюдаем», — сказала Шейкина, не раскрыв конкретных значений.

Она связывает это с тем, что у Роскомнадзора сейчас меньше возможностей по блокировке приложений этих организаторов в магазинах от Apple и Google. «Помимо этого, у Роскомнадзора в целом сейчас есть более важные вопросы, и фокус внимания направлен на их решение», — считает Шейкина. Также, по ее словам, в конце 2022 года был создан комитет по совершенствованию механизма выявления и ограничения операций в пользу незаконных организаторов азартных игр. В него вошли представители Минфина, Минцифры, Банка России, Роскомнадзора, ФНС и Ассоциации банков России.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ответ на это сказала, что с незаконными операциями должна бороться и сама «Мобильная карта», потому что она видит их в своей системе.

«Конечно, государственные органы принимают участие в предоставлении различных инструментов и механизмов, которые препятствуют незаконным игрокам и незаконной деятельности. <...> Но вы точно такой же участник этого платежного процесса, вы являетесь фактически агентом 115-го закона (закон об отмывании денег. — РБК), и у вас есть все права препятствовать этой деятельности. Мне казалось бы правильным, чтобы не только государственные органы боролись с этими операциями, но и банковская система, и все участники платежного рынка создавали препятствия для незаконной деятельности», — сказала Бакина.

«Мобильная карта» стала единым оператором по переводам ставок букмекерских контор и тотализаторов в сентябре 2021 года по указу президента России Владимира Путина. До этого на российском рынке существовало два ЦУПИСа, которые принимали электронные ставки от имени букмекерских контор и обрабатывали их платежи. Вторым оператором была платежная компания QIWI. Создание единого оператора на этом рынке «позволит сделать еще один шаг в сторону повышения прозрачности и доверия к отрасли, а также упростить сбор и увеличить объем целевых отчислений в поддержку отечественного спорта», говорил при запуске проекта председатель совета директоров ООО «НКО «Мобильная карта» Антон Рожковский.

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В России с 2007 года в интернете запрещена деятельность онлайн-лотерей и азартных игр, исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов. Переводы средств в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с 2018 года. Для обхода запрета нелегальные организаторы могут использовать не расчетные счета, а банковские карты или электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных лиц. Платежи на них выглядят как денежные переводы между физическими лицами.

Банк России начал активную борьбу с переводами в адрес нелегальных онлайн-казино и других участников серого платежного рынка в конце 2020 года. В результате у ряда банков были отозваны лицензии за проведение таких операций, а платежные сервисы QIWI и «ЮMoney» по требованию ЦБ приостановили проведение переводов в адрес иностранных интернет-магазинов, под которыми могут скрываться нелегальные онлайн-казино и другие участники серого рынка. Участники платежного рынка и сами пытаются ограничить расчеты с нелегальными игроками. Например, платежная система «Мир» весной 2021 года запретила пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, за которыми также могут скрываться нелегальные онлайн-казино, букмекеры и т.д.

Также Роскомнадзор ведет черный список доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России. Банкам запрещено принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в этом реестре.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
платежи переводы Банки
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