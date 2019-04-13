Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 65,03 64,26 EUR Нал. 73,38 72,28 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 117,90 +49,90 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,79%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,6%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,4%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,79%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,6%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,4%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
Помпео счел «лицемерием» призывы России не вмешиваться в дела Венесуэлы Политика, 01:22 Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018 Политика, 01:17 Команды Зеленского и Порошенко согласовали форматы дебатов на стадионе Политика, 01:17 НАК опубликовал видео с места проведения операции в Тюмени Общество, 00:31 Барк «Седов» не получил запрет от Польши на вход в воды страны Политика, 00:02 Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим Финансы, 00:00 Фигурант дела Абызова раскрыл данные экспертизы ФСБ Общество, 00:00 Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2018 года. Фотогалерея Политика, 12 апр, 23:57  Силовики в Тюмени убили двух связанных с ИГ боевиков Общество, 12 апр, 23:42 СМИ опубликовали видео со звуками стрельбы из Тюмени Политика, 12 апр, 23:30 Порошенко обратился к Зеленскому с новым призывом о дебатах Политика, 12 апр, 23:22 США усилили санкции за перевозку нефти из Венесуэлы на Кубу Политика, 12 апр, 23:10 Доход вице-мэра Москвы Ликсутова упал в 11 раз Политика, 12 апр, 23:04 Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи Общество, 12 апр, 22:58
Финансы ,  
0 
Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим
Visa разрешила российским банкам с 13 апреля поднять предельную сумму бесконтактной оплаты по карте без запроса ПИН-кода с 1 до 3 тыс. руб. Однако не все банки воспользуются этой возможностью в полном объеме, выяснил РБК

С 13 апреля 2019 года банки, эмитирующие карты платежной системы Visa, смогут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму до 3 тыс. руб. Новые правила платежной системы повышают ранее установленный лимит в 3 раза с действовавшего до сих пор уровня в 1 тыс. руб. РБК опросил банки и выяснил, что часть будет запускать новшество поэтапно и не на всех устройствах для приема карт.

Крупнейший эмитент карт Visa Сбербанк отказался ответить на вопрос, готов ли он повысить лимит для бесконтактной оплаты без ПИН-кода. Банк ВТБ сообщил, что готов к изменениям уже с 12 апреля, но указал, что «инициатива Visa рассчитана на ограниченные сегменты бизнеса». Суть ограничений в банке не прояснили.

Финансы
Visa расширила бесконтактный коридор до ₽3000

С 12 апреля не вводить ПИН-код в пределах нового лимита уже могут держатели карт Visa, выпущенных Альфа-банком, указали в кредитной организации. «Открытие» и Райффайзенбанк пообещали, что осуществят все необходимые настройки для увеличения предельной суммы оплаты с 13 апреля. Лимит будет действовать на всех POS-терминалах во всех сегментах бизнеса, добавили в пресс-службе «Открытия». Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно. Банк «Русский Стандарт» намерен следовать рекомендациям платежной системы после их официального запуска.

Почему не для всех

Требование Visa не является жестким, поясняет председатель ассоциации электронных денег Виктор Достов. По его словам, если банк не изменит лимит в день официального запуска новых правил, то никаких штрафных санкций не последует. Банкам нужно время, чтобы все технически настроить, поэтому прямо 13 апреля масштабного запуска не произойдет и, возможно, не все держатели карт VISA смогут оплатить покупки до 3 тыс бесконтактными картами без ввода ПИН-кода, заключил эксперт.

К 1 января 2019 доля рынка платежной системы Visa составляла 39,5% против 36% у MasterCard и 24,5% у карт «Мир». За весь 2018 год на карты Visa пришлось около 47,3% платежей общей суммой 10,4 трлн руб. Эмиссией и эквайрингом карт Visa в 2018 году занималось 260 банков, в тройку лидеров по доле рынка входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

Новое правило распространяется на все POS-терминалы, где лимит действовал изначально с момента его внедрения, но не касается банкоматов и касс в банках, указывает руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. «Необходимость вводить ПИН-код определяется настройками POS-терминала и чипа банковской карты, с помощью которой осуществляется оплата», — объясняет он, добавляя, что правила эмитента карты (выпустившего ее банка) могут потребовать введения ПИН-ко​да.

Зачем нужен новый лимит

Visa ранее сообщала, что инициатива по повышению лимита для оплаты без ПИН-кода учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян. По данным Visa, Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей (совершаются бесконтактными картами и смартфонами через Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и прочие).

Ныне действующий лимит в размере 1 тыс. руб. был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка, поэтому сейчас, когда оплата в одно касание стало привычной, Visa решила поднять лимит для продолжения развития рынка безналичных платежей, комментировал инициативу Visa руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Опрошенные РБК банкиры ранее говорили, что это решение сделает процесс оплаты еще проще, но предупреждают, что оно может привести к росту числа физических краж карт. «Лаборатория Касперского» не зафиксировала случаев кражи денег с бесконтактных карт с помощью POS-терминалов в метро, хотя версия о существовании такого вида мошенничества популярна, рассказал ранее ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он также добавил, что не было зафиксировано и инцидентов, связанных с созданием таких карт-клонов.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Visa, MasterCard, эквайринг, банковские карты
Материалы по теме
Банки предложили лишить Visa и Mastercard половины доходов от эквайринга
Финансы
Ушли с «Миром»: как национальные карты бьют по бизнесу Visa и MasterCard
Финансы
Система быстрых платежей получила шанс потеснить Visa и MasterCard
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter