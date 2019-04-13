Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим

Visa разрешила российским банкам с 13 апреля поднять предельную сумму бесконтактной оплаты по карте без запроса ПИН-кода с 1 до 3 тыс. руб. Однако не все банки воспользуются этой возможностью в полном объеме, выяснил РБК

С 13 апреля 2019 года банки, эмитирующие карты платежной системы Visa, смогут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму до 3 тыс. руб. Новые правила платежной системы повышают ранее установленный лимит в 3 раза с действовавшего до сих пор уровня в 1 тыс. руб. РБК опросил банки и выяснил, что часть будет запускать новшество поэтапно и не на всех устройствах для приема карт.

Крупнейший эмитент карт Visa Сбербанк отказался ответить на вопрос, готов ли он повысить лимит для бесконтактной оплаты без ПИН-кода. Банк ВТБ сообщил, что готов к изменениям уже с 12 апреля, но указал, что «инициатива Visa рассчитана на ограниченные сегменты бизнеса». Суть ограничений в банке не прояснили.

С 12 апреля не вводить ПИН-код в пределах нового лимита уже могут держатели карт Visa, выпущенных Альфа-банком, указали в кредитной организации. «Открытие» и Райффайзенбанк пообещали, что осуществят все необходимые настройки для увеличения предельной суммы оплаты с 13 апреля. Лимит будет действовать на всех POS-терминалах во всех сегментах бизнеса, добавили в пресс-службе «Открытия». Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно. Банк «Русский Стандарт» намерен следовать рекомендациям платежной системы после их официального запуска.