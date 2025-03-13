Часть инвесторов согласилась на компенсации за изъятие бумаг СМЗ

На компенсации за изъятие акций Соликамского завода готовы 310 инвесторов, заявила на суде прокуратура. Всего у СМЗ 2,3 тыс. миноритариев. Согласившиеся инвесторы не входят в число подавших коллективный иск, говорит их адвокат

Соликамский магниевый завод (Фото: Игорь Катаев / ТАСС)

310 миноритариев Соликамского магниевого завода готовы заключить соглашение о компенсациях за изъятие своих акций, которое произошло в связи с национализацией компании по требованию прокуратуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление представителя прокуратуры на заседании по делу об изъятии бумаг у частных инвесторов.

«Граждане активно изъявляют желание присоединиться к соглашению, поэтому мы приобщаем к делу документы об этом. Уже присоединились к соглашению 310 лиц, они уже участвуют в этом соглашении», — сообщил он, добавив, что очередность выплат будет определяться по мере поступления заявлений от добросовестных инвесторов.

Всего у СМЗ около 2,3 тыс. миноритариев. Таким образом, на компенсации согласились около 13% из них.

Часть инвесторов согласилась на выплату компенсаций, подтвердил РБК управляющий партнер Law&Capital Виктор Обыденнов, чья компания в деле завода представляет интересы миноритариев. Но это инвесторы, которые не являются участниками коллективного иска и коллективной апелляционной жалобы, уточнил юрист. «Наши доверители понимают всю серьезность отказа от апелляционной жалобы», - подчеркнул Обыденнов. Он также уточнил, что полученные от ряда инвесторов согласия на компенсацию в целом не влияют на процесс оспаривания изъятия акций.

Весной 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у частных инвесторов акций завода, которые были куплены на Мосбирже (до этого 89,4% СМЗ были изъяты у мажоритарных акционеров — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова). По оценке юристов, представляющих интересы физлиц, под изъятие попали бумаги порядка 2 тыс. инвесторов, которым принадлежит пакет в 10,6%. Причиной изъятия прокуратура и суд назвали незаконную приватизацию предприятия в 1992 году. Это было первое решение суда, по которому изъяли акции, приобретенные инвесторами на организованных торгах. Дело стало прецедентным, с критикой решения выступили Мосбиржа и Центробанк (они, как и инвесторы, обжалуют решение в апелляции).

На прошлом заседании по рассмотрению апелляционных жалоб инвесторов, Банка России и Московской биржи прокуратура заявила о компенсациях частным инвесторам, которые купили акции завода на организованных торгах. За каждую акцию предлагается выплатить по 9,6 тыс. руб. Совокупный размер выплат всем инвесторам при этом составит 405 млн руб., средства будут выделены «Росатомом», который управляет изъятым в пользу государства заводом. В начале ноября 2022 года, перед остановкой торгов бумагами завода, его обыкновенная акция на Мосбирже стоила 7,31 тыс. руб., следует из данных площадки. На пике, в середине февраля 2022-го, бумаги торговались почти по 15,5 тыс. руб. за штуку.

Соглашение о выплате компенсаций предусматривает признание иска и отказ от апелляционной жалобы, рассказывал ранее Обыденнов. По словам юриста, инвесторы не готовы к такому соглашению. «Наши доверители считают, что в случае вступления решения в силу будет создан опасный для фондового рынка прецедент», — отмечал Обыденнов.