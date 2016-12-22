Инвесторы в капитал Промсвязьбанка потеряют свои средства

ЦБ будет докапитализировать Промсвязьбанк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Это дает основания списать обязательства банка по субординированным бондам, а также средства акционеров, топ-менеджеров

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России утвердил изменения в план своего участия в санации Промсвязьбанка. Они предусматривают докапитализацию банка за счет средств подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщается на сайте регулятора.

В соответствии с требованиями законодательства это служит основанием для списания обязательств Промсвязьбанка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам). Кроме того, с депозитов банка будут списаны средства его топ-менеджеров и бенефициаров.

Согласно отчетности по МСФО за девять месяцев 2017 года, у Промсвязьбанка есть субординированные долги на $1,2 млрд и 36 млрд руб. В том числе Промсвязьбанк получил 29,9 млрд руб. для увеличения капитала второго уровня от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также субординированный кредит после присоединения Первобанка остаточной стоимостью 326 млн руб. от ВЭБа.

На текущих счетах и депозитах клиентов из числа членов совета директоров и правления банка находились средства на сумму 59 млн руб. Из них 26 млн руб. — на депозитах в рублях, еще 18 млн руб. — средства на срочных депозитах в иностранной валюте, свидетельствует отчетность банка. При этом с начала года общий объем размещенных в банке топ-менеджерами средств сократился на 84%. В том числе за третий квартал он снизился с 195 млн руб. на 30 июня до 59 млн руб. на 30 сентября.

Аналогичные меры (списание субординированных кредитов и средств топ-менеджеров) уже применялись в ходе санации «ФК Открытие» и Бинбанка.

В Промсвязьбанке отказались от комментариев относительно того, произошли ли уже списания бумаг и средств топ-менеджеров. Два источника РБК в руководстве банка отмечают, что уведомления о списании пока не получали, но ждут их по итогам пятницы.

«Согласно положениям закона о банкротстве, основания для прекращения денежных обязательств перед управляющими работниками и контролирующими банк лицами появились с 15 декабря, когда был утвержден план участия Банка России в предупреждении банкротства Промсвязьбанка, — говорит партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — В течение пяти рабочих дней с этого момента банк должен уведомить таких лиц о прекращении обязательств перед ними. Поэтому вполне возможно, что обязательства уже прекращены и средства списаны. Что касается ОФЗ, которые были предоставлены для докапитализации банка, они, вероятнее всего, могут быть конвертированы в капитал, как это произошло с Бинбанком».

Эксперты обращают внимание на то, что изменения в план по повышению финансовой устойчивости Промсвязьбанка утверждались быстрее, чем в ходе предыдущих санаций. «Поспешность могла быть связана именно с намерением максимально эффективно провести эти процедуры, учитывая предыдущий опыт, — не исключает аналитик S&P Екатерина Марушкевич. — Однако оценить, насколько это удалось, до момента, пока станет доступной отчетность за ноябрь и декабрь, невозможно».

15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка (10-е место по объему активов среди российских банков). Функции временной администрации в нем будет исполнять управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. На санацию банка, как заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев, уйдет полгода: три месяца — на докапитализацию и вхождение ЦБ в капитал, формирование новых органов управления и еще три — на завершение процедуры санации. Промсвязьбанку сейчас нужно доформировать резервы на более чем 200 млрд руб., уточнял зампред ЦБ.

К санации банка, объяснял Василий Поздышев, привели три фактора — кредитование его собственников (основными акционерами банка через Promsvyaz Capital B.V. являются Алексей и Дмитрий Ананьевы), нагрузка из-за участия в санации Автовазбанка, а также финансирование субординированных инструментов в капитале средствами самого банка (запрещено правилами банковского регулирования).