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Финансы ,  
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ЦБ объявил о планах по возобновлению печати десятирублевых купюр

Зампред ЦБ Белов: в России к концу года планируют возобновить печать десятирублевых купюр

В конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013-м. Об этом «Известиям» сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.

Кроме этого, по его словам, также обсуждается вопрос возобновления выпуска пятирублевой купюры, которую не печатали после 1998 года.

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе, — сообщил зампред ЦБ.

Он также добавил, что с 2009 года значительно выросла стоимость металла, а чеканка металлических 10 рублей «оказалась затратной». «Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр», — подчеркнул Белов.

В то же время он уточнил, что речи о замене металлических денег номиналом 5 и 10 рублей купюрами не идет: и те и другие будут продолжать находиться в обращении.

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