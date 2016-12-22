ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту

По данным регулятора, только за январь—сентябрь 2018 года общий объем операций по переводу средств с одной банковской карты на другую составил 19,2 трлн руб., что больше, чем за весь 2017 год

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В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ. По данным регулятора, уже по итогам января—сентября общий объем таких переводов превысил их сумму за весь 2017 год.

​«Продолжается стремительный рост объемов переводов с карты на карту. Несмотря на то что доля этого сегмента в общем количестве операций по картам физических лиц пока не так велика — 13%, совокупный объем таких транзакций активно увеличивается и по итогам сентября составил 19,2 трлн руб.», — говорится в сообщении Банка России.

Общее число эмитированных российскими банками карт, по которым проводились хоть какие-то операции, в январе—сентябре 2018 года выросло (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) на 15% — с 151,1 млн до 173,8 млн. Подавляющее большинство этих карт (172,5 млн) принадлежит физическим лицам.

За первые девять месяцев 2018 года владельцами этих карт на территории России и за ее пределами было совершено более 23,1 млрд операций, что лишь немногим меньше, чем за весь 2017 год (23,9 млрд). Общая сумма операций превысила 53,5 трлн руб.

​«Данные также показывают, что популярность этого платежного средства (банковских карт. — РБК) у населения России продолжает расти, о чем говорит и снижение величины среднего чека по карточным операциям в организациях торговли и сервиса. На начало октября текущего года она составила 847 руб., тогда как годом ранее была на уровне 891 руб.», — отмечается в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, за январь—сентябрь 2018 года россияне потратили по картам на оплату товаров и услуг примерно 14,93 трлн руб., сняли с карт наличными 19,376 трлн руб., общая сумма прочих операций превысила 19,2 трлн руб.