ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту

В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ. По данным регулятора, уже по итогам января—сентября общий объем таких переводов превысил их сумму за весь 2017 год.
«Продолжается стремительный рост объемов переводов с карты на карту. Несмотря на то что доля этого сегмента в общем количестве операций по картам физических лиц пока не так велика — 13%, совокупный объем таких транзакций активно увеличивается и по итогам сентября составил 19,2 трлн руб.», — говорится в сообщении Банка России.
Общее число эмитированных российскими банками карт, по которым проводились хоть какие-то операции, в январе—сентябре 2018 года выросло (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) на 15% — с 151,1 млн до 173,8 млн. Подавляющее большинство этих карт (172,5 млн) принадлежит физическим лицам.
За первые девять месяцев 2018 года владельцами этих карт на территории России и за ее пределами было совершено более 23,1 млрд операций, что лишь немногим меньше, чем за весь 2017 год (23,9 млрд). Общая сумма операций превысила 53,5 трлн руб.
«Данные также показывают, что популярность этого платежного средства (банковских карт. — РБК) у населения России продолжает расти, о чем говорит и снижение величины среднего чека по карточным операциям в организациях торговли и сервиса. На начало октября текущего года она составила 847 руб., тогда как годом ранее была на уровне 891 руб.», — отмечается в сообщении ЦБ.
По данным регулятора, за январь—сентябрь 2018 года россияне потратили по картам на оплату товаров и услуг примерно 14,93 трлн руб., сняли с карт наличными 19,376 трлн руб., общая сумма прочих операций превысила 19,2 трлн руб.