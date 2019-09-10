Суд отправил на пересмотр иск РГС на ₽828 млн после жалобы Авена Путину

Суд отправил на пересмотр иск РГС на ₽828 млн после жалобы Авена Путину

Верховный суд отправил на новое рассмотрение спор «Росгосстраха» о возможном выводе активов при продаже поликлиник «Медис» экс-владельцами страховщика. На предыдущие судебные решения по делу президенту России жаловался Петр Авен

Петр Авен (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Верховный суд отправил на новое рассмотрение спор «Росгосстраха» (РГС) с бывшим гендиректором «Капитал Перестрахование» («Капитал Ре») Дауром Джениа, рассказала РБК вице-президент РГС по правовым вопросам Наталья Чельцова. Сумма иска превышает 800 млн руб.

«Капитал Ре» сейчас входит в состав РГС, но компания оспаривает сделки, заключенные ее руководством незадолго до продажи страховщика банку «Открытие» (РГС контролируется этим банком, взятым на санацию ЦБ в конце августа 2017 года). РГС считает эти сделки выводом активов или попыткой их вывести, напомнила Чельцова, добавив, что РГС удовлетворен решением Верховного суда.

Как следует из материалов дела, 16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» компании бывшего владельца РГС Данила Хачатурова — «РГС Мед-Инвест», а в обмен получила 2,89% в «Мед-Инвесте» (ее доля увеличилась до 3,89%). Стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а цена почти 4% «Мед-Инвеста» — 106 млн руб., приводил сравнение РГС на основе отчета оценщика «Русбизнеспроект». Если исходить из балансовой стоимости активов «Медис», ущерб РГС составил 827,6 млн руб., считает истец, пытающийся признать сделку недействительной.

В первой инстанции — арбитраже Москвы — «Росгосстрах» выиграл дело, однако две последующие инстанции — апелляция и кассация — посчитали, что «Росгосстрах» не доказал недобросовестность Джениа при совершении этих сделок и не обосновал причиненный ущерб. Теперь Верховный суд (ВС) отправил дело на новое рассмотрение, решение суда с аргументацией пока не опубликовано.

Постановление ВС «демонстрирует, что нарушения и злоупотребления, допущенные бывшим руководством РГС, не останутся без должного внимания судебных органов», прокомментировал адвокат компании A1 Кирилл Ермоленко. Входящая в «Альфа-Групп» A1 сопровождает в судах дела «Росгосстраха» по спорам с бывшими собственниками. РБК направил вопросы представителю Хачатурова.