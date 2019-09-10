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Суд отправил на пересмотр иск РГС на ₽828 млн после жалобы Авена Путину
Верховный суд отправил на новое рассмотрение спор «Росгосстраха» о возможном выводе активов при продаже поликлиник «Медис» экс-владельцами страховщика. На предыдущие судебные решения по делу президенту России жаловался Петр Авен
Петр Авен (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Верховный суд отправил на новое рассмотрение спор «Росгосстраха» (РГС) с бывшим гендиректором «Капитал Перестрахование» («Капитал Ре») Дауром Джениа, рассказала РБК вице-президент РГС по правовым вопросам Наталья Чельцова. Сумма иска превышает 800 млн руб.

«Капитал Ре» сейчас входит в состав РГС, но компания оспаривает сделки, заключенные ее руководством незадолго до продажи страховщика банку «Открытие» (РГС контролируется этим банком, взятым на санацию ЦБ в конце августа 2017 года). РГС считает эти сделки выводом активов или попыткой их вывести, напомнила Чельцова, добавив, что РГС удовлетворен решением Верховного суда.

Как следует из материалов дела, 16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» компании бывшего владельца РГС Данила Хачатурова — «РГС Мед-Инвест», а в обмен получила 2,89% в «Мед-Инвесте» (ее доля увеличилась до 3,89%). Стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а цена почти 4% «Мед-Инвеста» — 106 млн руб., приводил сравнение РГС на основе отчета оценщика «Русбизнеспроект». Если исходить из балансовой стоимости активов «Медис», ущерб РГС составил 827,6 млн руб., считает истец, пытающийся признать сделку недействительной.

В первой инстанции — арбитраже Москвы — «Росгосстрах» выиграл дело, однако две последующие инстанции — апелляция и кассация — посчитали, что «Росгосстрах» не доказал недобросовестность Джениа при совершении этих сделок и не обосновал причиненный ущерб. Теперь Верховный суд (ВС) отправил дело на новое рассмотрение, решение суда с аргументацией пока не опубликовано.

Постановление ВС «демонстрирует, что нарушения и злоупотребления, допущенные бывшим руководством РГС, не останутся без должного внимания судебных органов», прокомментировал адвокат компании A1 Кирилл Ермоленко. Входящая в «Альфа-Групп» A1 сопровождает в судах дела «Росгосстраха» по спорам с бывшими собственниками. РБК направил вопросы представителю Хачатурова.

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Письмо Авена и проверка МВД

Претензии у нового руководства «Росгосстраха» вызывают несколько сделок, совершенных при предыдущих собственниках, — суммарно почти на 1,5 млрд руб. Помимо спора о стоимости «Медис» речь идет о покупке «Капитал Ре» облигаций «РГС-Недвижимости» за 481 млн руб., по которым вскоре был объявлен дефолт, а также о сделке по покупке евробондов «Открытия» у «дочки» «РГС-Жизни» на 59 млн руб. Она совершалась в день санации банка, бумаги в ходе санации были списаны.

Суды несколько раз выносили решения не в пользу A1 и «Росгосстраха». В апреле глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен (А1 и Альфа-банк входят в «Альфа-Групп») написал письмо президенту Владимиру Путину. Он указывал на «очевидный характер допущенных злоупотреблений, убыточность и незаконность совершенных бывшим руководством «Росгосстраха» сделок» и жаловался на то, что суды, «игнорируя основы законодательства и обстоятельства дел», отказывают в исках, сообщали «Ведомости». Позднее следователи МВД начали проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства РГС, писал РБК.

Авторы: Антон Фейнберг, Павел Казарновский
Теги: Верховный суд, Росгосстрах
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