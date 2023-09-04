Без вклада в России: где теперь хранят валюту россияне. Инфографика

Россияне все реже хранят валюту во вкладах в российских банках, следует из данных ЦБ и расчетов РБК. Сказываются валютные ограничения, а также условия по депозитам, которые делают хранение валюты в банках в России непривлекательным. С 2018 года доля валютных депозитов россиян, которые хранятся в банках в России, снизилась с 53,2% в 2018 году до 17,6% в 2023 году.

Предпочтение россияне теперь отдают наличным деньгам — если раньше доля таких активов была 36,5%, то теперь — 37,5%. При этом значительно вырос интерес к вкладам в банках за рубежом — с 7,1 до 28,3%. На акции компаний, паи и бумаги инвестфондов приходится теперь 7,1% (против 0,7%).