«Известия» узнали о плане властей получить ₽312 млрд с процента на вклады

Известия: власти планируют получить ₽312 млрд с процентов на вклады за три года

Россияне впервые будут обязаны заплатить налог на процентный доход по вкладам, проект бюджета предусматривает сбор за три года 312 млрд руб. Налогообложению будет подлежать процентный доход, превышающий 130 тыс. руб.

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Налог на проценты по вкладам принесет бюджету 312 млрд руб. в 2024-2026 годах, следует из материалов к проекту федерального бюджета, пишут «Известия». В первый год планируется собрать 101 млрд руб., затем 104 и 107 млрд.

Правительство в 2021 и 2022 годах освободило владельцев вкладов от этого налога из-за кризиса и санкций, однако на этот год послабление не было продлено — россияне впервые будут обязаны заплатить налог на процентный доход по результатам 2023-го.

Налог рассчитывается не с учетом размера депозитов, а суммы дохода по всем счетам и вкладам: следует умножить 1 млн руб. на предельное значение ключевой ставки Центробанка за год, в котором были получены проценты. С дохода, который превышает эту сумму, необходимо оплатить налог, ставка равняется 13%.

Если ключевая ставка останется прежней, в этом году от налога будут освобождены доходы с процентом по вкладам от 130 тыс. руб. Если она будет повышена, то и сумма необлагаемого налогом дохода также вырастет. Начисленный за 2023 год налог следует оплатить до 1 декабря следующего года, ФНС посчитает суммы по окончании года, опираясь на данные от банков.

В среднем доходность физических лиц с вкладов за год с учетом повышения ключевой ставки до 13% составит около 9%, а в следующем году — 11%, заявил изданию управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Из его расчетов следует, что не облагаемый налогом объем вкладов составит около 1,5 млн в этом году и 1,3 млн руб. в 2024-м.

В 2023-м более 96% вкладов не превышают 1 млн руб., а если годовая банковская доходность и действующая ключевая ставка будут совпадать, либо если банки будут предлагать менее выгодные условия, то большая часть вкладчиков не подпадут под этот налог, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

При этом россияне открывают вклады, чтобы защитить сбережения от влияния инфляции, но с учетом нового налога депозиты будут приносить еще меньший доход, напомнила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. В последние годы, отметила она, количество вкладчиков росло.

Средняя максимальная ставка в десятке лидеров российских банков по объему депозитов физлиц в третьей декаде сентября превысила 10%. Существенный рост ставок по вкладам в топ-10 российских банков произошел в конце сентября, после того как Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. В начале и середине сентября крупнейшие банки предлагали ставки в 9,7–9,77% годовых.

