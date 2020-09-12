Коллекторы увидели рост выплат россиян по проблемным долгам

Собираемость по «плохим» задолженностям летом на несколько процентов выросла по сравнению с весной. При этом клиенты банков и МФО с июня стали хуже контактировать с коллекторами

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Жители России стали лучше платить по «плохим» кредитам и микрозаймам после прохождения пика эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование коллекторского агентства ID Collect.

Должники начали чаще сдерживать свои платежные обещания летом 2020 года. Если в марте-мае вовремя заплатили по долгам 72% клиентов банков с проблемными кредитами, то в июне-августе этот показатель вырос до 76%. Среди клиентов микрофинансовых организаций прослеживается та же тенденция: весной в разгар эпидемии обещания заплатить сдержали 58% клиентов, летом — уже 63%.

При этом в ID Collect отметили, что контакты должников с коллекторами показывают обратную тенденцию. С марта по май на связь выходили 36% клиентов банков с просроченными долгами, в июне августе контактность снизилась до 33%. У клиентов МФО эти цифры составили 32% и 29% соответственно.

С начала года доля «плохих» кредитов выросла на 0,7%. За июль общий объем просроченных розничных займов вырос на 4% и достиг 955,4 млрд руб.