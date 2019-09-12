Минфин дал описание идеального водителя для минимального тарифа на ОСАГО

В ведомстве рассчитывают, что благодаря новому законопроекту для идеальных водителей цена полиса может снизиться в три-четыре раза и составить около 2,5 тыс.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство финансов и Банк России внесли в Госдуму законопроект, который снизит для идеальных водителей цену полиса в три-четыре раза. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».

По подсчетам Минфина, стоимость полиса ОСАГО для идеальных водителей может составить около 2,5 тыс. руб. Такое снижение сработает только в исключительных случаях: в частности, если водитель моложе 50 лет, имеет водительский стаж 30 лет, живет в Центральной России и ни разу не был виновником ДТП. Кроме того, на его машине должен быть установлен тахограф.

«Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции», — отметил Моисеев.

В июле Российский союз автостраховщиков сообщил, что средняя премия по ОСАГО за период с 1 января по 11 июля снизилась на 5,6% (319 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полисы подешевели в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев. При этом отдельно для владельцев легковых автомобилей полис подешевел на 4,13%.

В ноябре 2018 года ЦБ утвердил порядок применения страховщиками новых правил расчета коэффициентов «возраст — стаж», а также предельных размеров базовых ставок тарифа по ОСАГО. Принятый Банком России документ расширил коридор базового тарифа до 2746–4942 руб.