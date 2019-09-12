ВТБ первым из крупных банков отменил кешбэк по покупкам за границей

ВТБ с 1 октября изменит условия программы лояльности, отменив кешбэк по тратам за границей и установив срок жизни бонусов. Отказ от зарубежного кешбэка связан с изменением в Европе комиссий по операциям с картами Visa и Mastercard

Фото: Олег Яковлев / РБК

ВТБ с 1 октября отменит начисление кешбэка при оплате покупок за границей — банк уже уведомил VIP-клиентов об изменениях условий программы лояльности. ВТБ стал первым из крупных российских банков, отреагировавшим на снижение в Европе с середины октября межбанковской комиссии для операций по картам Visa и Mastercard, эмитированным за пределами ЕС. Ранее пониженные тарифы в рамках регулирования со стороны Еврокомиссии действовали только для внутриевропейских карт.

Информацию об отмене кешбэка с зарубежных покупок РБК подтвердили в call-центре и пресс-службе ВТБ, указав, что решение касается всей линейки карт ВТБ.

Еще одно изменение условий программы лояльности банка — отмена бессрочных бонусов, которые теперь будут сгорать спустя год после их начисления. По сроку жизни бонусов вводится и дополнительное условие: если в течение шести месяцев подряд по картам ВТБ не будет проводиться транзакций или будут отсутствовать операции по бонусному счету, бонусы сгорят в полном объеме вне зависимости от того, прошло ли 12 месяцев с момента их зачисления.

Предыдущее обновление программы лояльности ВТБ провел в мае 2019 года — банк отменил прямое начисление рублевого кешбэка и ввел бонусы, которые можно конвертировать в рубли или потратить у партнеров банка. В первые месяцы существования новой программы лояльности бонусы были бессрочными.