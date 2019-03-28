«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком

«Яндекс.Деньги» в цифрах Сейчас в сервисе «Яндекс.Деньги» 46 млн зарегистрированных кошельков, в том числе анонимных. Долю анонимных кошельков в компании не разглашают, однако указывают, что на них приходится менее 8% транзакций. «Яндекс.Деньги» выпустил около 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт платежной системы Mastercard. Пластиковые карты сервиса можно использовать для онлайн- и офлайн-платежей, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay, а также для снятия наличных как в России, так и за ее пределами.

Что получит клиент

Открытие счета в любой иностранной валюте, переводы между валютными счетами внутри сервиса, получение переводов от нерезидентов, а также обслуживание счетов будут бесплатными, рассказали в «Яндекс.Деньги». Чтобы иметь возможность тратить деньги с валютных счетов, необходимо подключить услугу «Мультивалютная карта», после этого все карты «Яндекс.Деньги» в электронном кошельке станут мультивалютными.

Пользователю сервиса не придется переключаться на иностранную валюту, чтобы оплатить покупку с карты за границей, — сервис сам определит, какие деньги выбрать для расчета. Если на валютном счете пользователя не будет хватать суммы для покупки в нужной валюте, а средства будут на рублевом счете кошелька, то сервис автоматически докупит нужную сумму по курсу.

Кешбэк за оплату покупок валютой будет начисляться так же, как за платежи в рублях, — до пяти баллов за каждые потраченные 100 руб. Сервис будет подсчитывать​ кешбэк за валютные платежи по актуальному курсу на день покупки.

Лимиты на операции в валюте будут равны лимитам по рублевым счетам: сейчас в кошельке «Яндекс.Деньги» может храниться максимум 500 тыс. руб. Максимальный лимит платежа за один раз составляет 250 тыс. руб. через кошелек и 100 тыс. руб. через привязанную карту. Лимиты для переводов в валюте между резидентами и нерезидентами будут установлены в момент запуска полного функционала.

Сервис не для всех

Эта карта не для массовой аудитории, а для людей, которые путешествуют, оплачивают покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также для тех, кто хранит валюту и надеется заработать на курсовой разнице, считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. По последним данным ЦБ, объем покупок, совершенных россиянами в иностранных онлайн-магазинах, растет: за январь—сентябрь 2018 года они приобрели товаров на $7,5 млрд против $6,2 млрд за аналогичный период 2017 года.

«Яндекс.Деньги», вероятно, вдохновлялся всевозможными трансграничными зарубежными сервисами, которых довольно много, так как за рубежом трансграничные платежи очень актуальны, отметил председатель ассоциации «Финансовые инновации» Виктор Достов. По его мнению, для пользователей уже не так важно, в каком банке лежат деньги, а важно, кто обеспечит самый удобный интерфейс, сказал он, предположив, что карта «Яндекс.Деньги» будет востребована среди путешественников. «Сейчас вся проблема в том, что при путешествии за границу вы не знаете, в какой валюте и какой картой лучше платить, чтобы не погореть на комиссиях за конвертацию валют. Поэтому выпуск карты, которая думает за тебя, — это прекрасная идея, и подобных карт на рынке сейчас мало», — объяснил Достов.