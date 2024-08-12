Инкассаторы сообщили о спаде нагрузки из-за переводов себе до ₽30 млн

Повышение порога бесплатных переводов самому себе до 30 млн руб. сказалось на бизнесе инкассаторов. В «Росинкасе» фиксируют спад нагрузки, потому что население теперь реже переносит крупные суммы из банка в банк через банкоматы

Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press

Увеличение лимита бесплатных переводов самому себе до 30 млн руб. с 1 мая привело к резкому сокращению нагрузки на инкассаторов, рассказал РБК председатель правления Российского объединения инкассаторов «Росинкас» Василий Медведев.

«Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы, а мы определенную часть этих банкоматов обслуживали (пересчитывали деньги, перевозили), то сейчас этого не происходит. Это существенно бьет по нашей выручке. По сравнению с началом этого года количество заездов снизилось примерно на 30%. Это только заезды, то есть перевозка наличных из одной точки в другую и пересчет наличных. Грубо говоря, это нагрузка. Но от этого зависят и объемы перевезенных средств, и наша выручка, поскольку пересчет наличных — наиболее маржинальная услуга», — отметил он.

«Росинкас» — один из крупнейших игроков на российском рынке инкассации. Его учредителем выступает Банк России. «Росинкас» выполняет функцию перевозки наличных в территориальные подразделения ЦБ, а также оказывает инкассаторские услуги коммерческим банкам и компаниям.

С 1 мая 2024 года в России вступил в силу закон, запрещающий кредитным организациям взимать комиссии за денежные переводы клиента между своими счетами, в том числе в разных банках. Речь идет о переводах в пределах 30 млн руб. через мобильные приложения или личный кабинет по номеру счета и через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Раньше бесплатные переводы между счетами клиента в разных банках были возможны только через СБП, а их лимит составлял 100 тыс. руб. в месяц.

В Банке России указывали, что новый подход будет способствовать развитию конкуренции между банками, а также снизит «операционные риски людей», которые снимали со счета наличные средства для их перевода в другой банк без комиссии.

По оценкам ЦБ, во втором квартале, когда изменения по лимитам уже вступили в силу, россияне совершили почти 2,3 млрд переводов через СБП на 13,4 трлн руб. По сравнению с первым кварталом число таких транзакций увеличилось на 27%, а их объем — на 47%.

Что видят другие игроки РБК направил запрос в крупные банки, имеющие собственные службы инкассации, а также в «Инкахран» — еще одну крупную компанию на рынке перевозки наличных. Представитель «Сбера» сообщил РБК, что банк не зафиксировал снижения количества инкассаторских операций после 1 мая.

Влияния повышения лимита переводов самому себе на объемы инкассации также не ощутили в ВТБ, сказал представитель кредитной организации.

«Мы не отмечаем существенных изменений в работе инкассаторской службы. Увеличение лимитов переводов самому себе до 30 млн руб. не повлияло на периодичность и объемы загрузки наших банкоматов», — сказал представитель Промсвязьбанка (ПСБ).

«Переводы между своими счетами пользуются большой популярностью, при этом более востребованы запросы по пополнению счетов в нашем банке — с момента вступления в силу законодательства оборот входящих переводов вырос более чем в два раза. В этой связи наблюдаем некоторое снижение нагрузки на инкассаторские услуги», — отмечает директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова.

По словам Медведева, из-за изменения лимита бесплатных переводов самому себе «Росинкас» уже пошел на пересмотр тарифов для коммерческих клиентов.

«Мы повышаем тарифы, ряд клиентов могут не соглашаться на это и уходить, но мы вынуждены идти на такой шаг — сильного снижения наших расходов мы не наблюдаем, так что я бы сказал, что мы не повышаем тарифы, а доводим их до рыночного значения», — пояснил глава Российского объединения инкассаторов. Он отметил, что пока пересмотр не затронул клиентов, договоры с которыми были заключены в рамках госзакупок. Остальные пользователи должны будут подключиться к новой автоматизированной системе расчета стоимости услуг инкассации с 1 сентября.

«Переход на новую тарифную политику мы планируем завершить к середине следующего года», — добавил Медведев. Он не раскрыл, на сколько в среднем может увеличиться базовый тариф на услуги инкассации для клиентов, сославшись на то, что стоимость перевозки и пересчета наличных зависит от множества разных параметров.

«Клиент может ввести конкретные параметры инкассаторских услуг, которые ему требуются (количество точек, их адреса типы услуг). Исходя из этих данных для клиента формируются тарифы, для кого-то они даже снизятся при определенных условиях», — сказал Медведев.

Что происходит с наличными в России

Согласно данным ЦБ, на 1 июля объем наличных денег в России составил 17,76 трлн руб. С начала года показатель сократился на 557,7 млн руб. Если оценивать по полугодиям, это рекордный объем возврата наличных в банковскую систему за последние девять лет, писал РБК. Эксперты связывали такую динамику с ростом ставок по вкладам: клиенты российских банков предпочитают переводить сбережения из наличной в безналичную форму и размещать деньги в банках с высокой доходностью.

Объем возврата наличных в банковскую систему немаленький, но «Росинкас» почти не заметил этой тенденции, отмечает Медведев.

«Мы эти деньги почти не перевозим. Каким образом люди приносят деньги в банки? Принесет в банкомат и зачислит себе на счет или принесет в кассу банка и также зачислит на счет. Чаще всего это будет крупный банк. Если это крупные банки, то у них, как правило, есть свои службы инкассации. 82 банка имеют хотя бы один инкассаторский автомобиль», — пояснил глава Российского объединения инкассаторов.