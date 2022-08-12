«Коммерсантъ» узнал, что обвинение по делу Бинбанка сократили до ₽1 млн

Бывшим топ-менеджерам Бинбанка вменяют ущерб в 1 млн руб. при санации Рост-банка; теперь в деле не упоминается растрата 107 млрд руб. Среди фигурантов нет Шишханова. Ранее сообщалось, что его проверяют на причастность к хищениям

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Бывшим топ-менеджерам Бинбанка Кириллу Любенцову и Александру Лукину предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным издания, следствие существенно сократило объем инкриминируемых им деяний. Кроме того, в числе фигурантов больше не упоминается бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов, которого следствие собиралось проверить на причастность к растрате; вместо него фигурируют неустановленные лица. В начале августа «Коммерсантъ» писал, что он имеет статус свидетеля. Сейчас Шишханов находится за рубежом.

Как ранее сообщала газета, следствие считает, что Любенцов и Лукин могут быть причастны к растрате 107 млрд руб. в ходе санации Рост-банка, которая с 2014 года проводилась Бинбанком. Деньги якобы ушли на покупку бумаг, не представляющих ценности, и кредитование структур, которые их не вернули.

Как пишет издание, сейчас в деле говорится не о растрате 107 млрд руб., а ущербе на общую сумму свыше 1 млн руб.

Любенцова и Лукина, по данным газеты, обвиняют только в одном эпизоде, связанном с кипрской компанией Stratola Investments Ltd. По версии следствия, подконтрольное бывшим топ-менеджерам предприятие получило с их помощью кредит $40 млн в Рост-банке и не вернуло его. Кроме того, компания получила от банка облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» на сумму более 8,1 млрд руб. После этого деньги и ценные бумаги были переведены на другие юрлица и оказались у Любенцова и Лукина.

Любенцов и Лукин были задержаны 4 августа, в тот же день суд арестовал их на два месяца. Они не признают вину.

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Бинбанк в 1993 году основал Михаил Гуцериев. В декабре 2014-го банк принял участие в санации группы Рост Банка, на это было предоставлено 35,9 млрд руб. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году Рост Банк присоединился к «Трасту», год спустя Бинбанк объединили с «Открытием».

Расследование начато по заявлению «Траста», признанного потерпевшей стороной. В банке ранее сообщили РБК, что временная администрация обратилась в прокуратуру с заявлением о неправомерных действиях должностных лиц Рост Банка в 2018 году. Там заявили, что Любенцов и Лукин «не вошли в контур соглашения», которое «Траст» заключил с Гуцериевым.