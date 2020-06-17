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Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

В Ассоциации банков России считают, что переход на российские программы в короткий срок будет затруднителен, а в ряде случаев заменить нынешнее ПО и вовсе не представляется возможным
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ». В качестве аргумента называются как значительные финансовые затраты, так и технические сложности.

Так, замещение всего ПО и ИТ-оборудования АБР оценила как минимум в 700 млрд руб. Эта сумма может возрасти, учитывая установленные сейчас сроки. При этом банкиры указывают, что замещение программного обеспечения потребует не менее трех лет.

Эксперты также отмечают, что проблема заключается не только в сроках, но и в том, что некоторые программы банки заменить не могут. Так, по словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, «формально аналогичное по классу и типу российское ПО только внешне похоже на зарубежные разработки, а в реальности специализированный функционал такого ПО может или отсутствовать вовсе, или быть на уровне 20-летней давности».

Также в АБР указывают, что есть проблемы и с замещением иностранного ИТ-оборудования, поскольку у отечественных производителей нет современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы.

Помимо этого банкиры указывают, что у многих крупных банков есть ПО собственной разработки, но его нет в реестре разрешенного для использования.

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Технологии и медиа
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года. Это следует из проекта указа президента, который замглавы министерства Алексей Соколов отправил на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство. Согласно подготовленному Минкомсвязью проекту постановления, владельцы КИИ смогут использовать только софт, который перечислен в реестрах российских и произведенных в ЕАЭС программ, и только оборудование, упомянутое в реестре российской радиоэлектронной продукции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: банки, импортозамешение
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